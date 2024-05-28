Путин объяснил, почему РФ хочет признать «Талибан»*

Путин: вопрос о признании «Талибана»* постоянно обсуждается

28 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Путин ответил на вопрос о признании «Талибана» в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о признании «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсуждается в стране постоянно. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. «Вопрос о признании „Талибана“ постоянно обсуждается. Выстраивать отношения с действующей властью как-то надо», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о признании «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсуждается в стране постоянно. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. «Вопрос о признании „Талибана“ постоянно обсуждается. Выстраивать отношения с действующей властью как-то надо», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность