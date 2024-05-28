Путин объяснил, почему РФ хочет признать «Талибан»*

Путин: вопрос о признании «Талибана»* постоянно обсуждается
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин ответил на вопрос о признании «Талибана» в России Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о признании «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсуждается в стране постоянно. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

«Вопрос о признании „Талибана“ постоянно обсуждается. Выстраивать отношения с действующей властью как-то надо», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

*Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о признании «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсуждается в стране постоянно. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. «Вопрос о признании „Талибана“ постоянно обсуждается. Выстраивать отношения с действующей властью как-то надо», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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