Путин объяснил, почему РФ хочет признать «Талибан»*

Путин ответил на вопрос о признании «Талибана» в России
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о признании «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсуждается в стране постоянно. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
«Вопрос о признании „Талибана“ постоянно обсуждается. Выстраивать отношения с действующей властью как-то надо», — ответил Путин на вопрос журналистов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
*Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.