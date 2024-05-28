Российским туристам усложнили въезд в Израиль

Для въезда в Израиль российским туристам нужно будет получить электронное разрешение
Израиль вводит новые требования для российских туристов, желающих посетить страну. Начиная с 1 августа 2024 года, все граждане России будут обязаны получить электронное разрешение для поездки в Израиль.
«Туристам из России с 1 августа 2024 года будет необходимо получать электронное разрешение на въезд в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы израильского министерства туризма. Там добавили, что подобные требования распространяются на всех посетителей из стран, имеющих безвизовый режим с Израилем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.