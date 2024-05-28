Российским туристам усложнили въезд в Израиль

Израиль обязал туристов из РФ получать электронное разрешение на въезд в страну
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Для въезда в Израиль российским туристам нужно будет получить электронное разрешение
Для въезда в Израиль российским туристам нужно будет получить электронное разрешение Фото:

Израиль вводит новые требования для российских туристов, желающих посетить страну. Начиная с 1 августа 2024 года, все граждане России будут обязаны получить электронное разрешение для поездки в Израиль.

«Туристам из России с 1 августа 2024 года будет необходимо получать электронное разрешение на въезд в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы израильского министерства туризма. Там добавили, что подобные требования распространяются на всех посетителей из стран, имеющих безвизовый режим с Израилем.

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Израиль вводит новые требования для российских туристов, желающих посетить страну. Начиная с 1 августа 2024 года, все граждане России будут обязаны получить электронное разрешение для поездки в Израиль. «Туристам из России с 1 августа 2024 года будет необходимо получать электронное разрешение на въезд в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы израильского министерства туризма. Там добавили, что подобные требования распространяются на всех посетителей из стран, имеющих безвизовый режим с Израилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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