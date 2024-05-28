Макрон: Украине нужно разрешить атаковать часть территории России

Необходимо разрешить Украине атаковать на территории России лишь те объекты, откуда ведутся обстрелы. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Елисейском дворце.
«Украине нужно разрешить поражать на территории России только те объекты, откуда ведутся обстрелы», — заявил Макрон. Трансляцию встречи лидеров Франции и Германии ведет официальный аккаунт Елисейского дворца в соцсети X. Французский президент добавил, что поставки Украине дальнобойного вооружения, способного поражать российские военные объекты, по его мнению, не являются эскалацией конфликта.
Несколько стран Евросоюза хотят разрешить Украине использование своего оружия для ударов по России. Об этом 28 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что Украина имеет право на защиту, но только если ее действия будут пропорциональны.
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