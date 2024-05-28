Боррель: ряд стран ЕС готов разрешить бить ВСУ по России

Некоторые страны Европейского Союза готовы снять ограничения на использование своего оружия для ударов по территории России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Ряд стран ЕС готовы отменить ограничения на удары своим оружием по территории России, но остальные пока не готовы это сделать», — сообщил Боррель во время своего выступления для прессы перед встречей министров обороны ЕС. Он также отметил, что атака Украины по территории РФ является «законной по международному праву». Но он уточнил, что законные они только в том случае, если наносятся пропорционально.
По словам Борреля, позиции стран ЕС по вопросу использования переданного Киеву оружия для нанесения ударов по территории России различаются. Он уверил, что никакого принуждения в этом вопросе быть не может.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский умолял страны НАТО разрешить Киеву наносить удары вглубь территорий РФ. Он отмечал, что запрет на атаки гражданской инфраструктуры РФ — это «нечестно».
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