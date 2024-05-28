В Кургане бетонный завод увеличил выручку и прибыль в 10 раз

29 мая 2024 в 05:34 Размер текста - 17 +

Курганский завод увеличил прибыль на производстве цемента (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Курганский бетонный завод более чем в 10 раз нарастил выручку и прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая выручка ООО „Бетонный завод 45“ повысилась с семи млн рублей (2022 г.) до 70 млн рублей за 2023 год. Прибыль завода выросла с 785 тысяч рублей до 10,9 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Владеет бетонным заводом, который зарегистрирован в Кургане на улице Южной, Евгений Романов. Предприятие помимо бетона производит еще цемент, известь и гипс, отмечается в СБИС. Активы фирмы выросли за год на 730% и перевалили за 120 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Бетонный завод 45» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее ресторанно-гостиничный комплекс и столовая, которые входят в «Курганмашобщепит — сервис», более чем в шесть раз увеличили прибыль по итогам работы за 2023 год. Выручка организации увеличилась на 86% и превысила 155 млн рублей за тот же период. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский бетонный завод более чем в 10 раз нарастил выручку и прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая выручка ООО „Бетонный завод 45“ повысилась с семи млн рублей (2022 г.) до 70 млн рублей за 2023 год. Прибыль завода выросла с 785 тысяч рублей до 10,9 млн рублей за тот же период», — указано в документации на сервисе СБИС. Владеет бетонным заводом, который зарегистрирован в Кургане на улице Южной, Евгений Романов. Предприятие помимо бетона производит еще цемент, известь и гипс, отмечается в СБИС. Активы фирмы выросли за год на 730% и перевалили за 120 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Бетонный завод 45» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее ресторанно-гостиничный комплекс и столовая, которые входят в «Курганмашобщепит — сервис», более чем в шесть раз увеличили прибыль по итогам работы за 2023 год. Выручка организации увеличилась на 86% и превысила 155 млн рублей за тот же период.