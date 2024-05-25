25 мая 2024
24 мая 2024

Общепит курганского оборонного завода в шесть раз увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане общепит, связанный с КМЗ, резко нарастил прибыль (архивное фото) Фото:

Ресторанно-гостиничный комплекс и столовая, которые входят в «Курганмашобщепит — сервис», более чем в шесть раз увеличили прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. Совладельцем прибыльной организации является Курганский машиностроительный завод (КМЗ).

«Чистая прибыль ООО „Курганмашобщепит — сервис“ выросла с 2,4 млн рублей (2022 год) до 15,5 млн рублей за 2023 год. Выручка организации увеличилась на 86% и превысила 155 млн рублей за тот же период», — указано в отчетности в сервисе СБИС.

Доля КМЗ в ресторанно-гостиничном бизнесе ООО «Курганмашобщепит — сервис» составляет 24%. Основная часть уставного капитала принадлежит жительницам Кургана Надежде Шмаковой (49%) и Елене Рыбаковой (27%), отмечается в СБИС. Одним из активов организации является гостиница «Славянка».

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганмашобщепит — сервис» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что курганская пищевая компания «Белые ручки», которая занимается доставкой готовых обедов в офисы, увеличила выручку до 181 млн рублей по итогам работы за 2023 год. Владельцами фирмы являются Павел Мартьянов и Андрей Захарченко.

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Ресторанно-гостиничный комплекс и столовая, которые входят в «Курганмашобщепит — сервис», более чем в шесть раз увеличили прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. Совладельцем прибыльной организации является Курганский машиностроительный завод (КМЗ). «Чистая прибыль ООО „Курганмашобщепит — сервис“ выросла с 2,4 млн рублей (2022 год) до 15,5 млн рублей за 2023 год. Выручка организации увеличилась на 86% и превысила 155 млн рублей за тот же период», — указано в отчетности в сервисе СБИС. Доля КМЗ в ресторанно-гостиничном бизнесе ООО «Курганмашобщепит — сервис» составляет 24%. Основная часть уставного капитала принадлежит жительницам Кургана Надежде Шмаковой (49%) и Елене Рыбаковой (27%), отмечается в СБИС. Одним из активов организации является гостиница «Славянка». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганмашобщепит — сервис» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что курганская пищевая компания «Белые ручки», которая занимается доставкой готовых обедов в офисы, увеличила выручку до 181 млн рублей по итогам работы за 2023 год. Владельцами фирмы являются Павел Мартьянов и Андрей Захарченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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