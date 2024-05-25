Экономика Бизнес Общепит курганского оборонного завода в шесть раз увеличил прибыль 26 мая 2024 в 10:25 Размер текста - 17 + В Кургане общепит, связанный с КМЗ, резко нарастил прибыль (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Ресторанно-гостиничный комплекс и столовая, которые входят в «Курганмашобщепит — сервис», более чем в шесть раз увеличили прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. Совладельцем прибыльной организации является Курганский машиностроительный завод (КМЗ). «Чистая прибыль ООО „Курганмашобщепит — сервис“ выросла с 2,4 млн рублей (2022 год) до 15,5 млн рублей за 2023 год. Выручка организации увеличилась на 86% и превысила 155 млн рублей за тот же период», — указано в отчетности в сервисе СБИС. Доля КМЗ в ресторанно-гостиничном бизнесе ООО «Курганмашобщепит — сервис» составляет 24%. Основная часть уставного капитала принадлежит жительницам Кургана Надежде Шмаковой (49%) и Елене Рыбаковой (27%), отмечается в СБИС. Одним из активов организации является гостиница «Славянка». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганмашобщепит — сервис» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что курганская пищевая компания «Белые ручки», которая занимается доставкой готовых обедов в офисы, увеличила выручку до 181 млн рублей по итогам работы за 2023 год. Владельцами фирмы являются Павел Мартьянов и Андрей Захарченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ресторанно-гостиничный комплекс и столовая, которые входят в «Курганмашобщепит — сервис», более чем в шесть раз увеличили прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. Совладельцем прибыльной организации является Курганский машиностроительный завод (КМЗ). «Чистая прибыль ООО „Курганмашобщепит — сервис“ выросла с 2,4 млн рублей (2022 год) до 15,5 млн рублей за 2023 год. Выручка организации увеличилась на 86% и превысила 155 млн рублей за тот же период», — указано в отчетности в сервисе СБИС. Доля КМЗ в ресторанно-гостиничном бизнесе ООО «Курганмашобщепит — сервис» составляет 24%. Основная часть уставного капитала принадлежит жительницам Кургана Надежде Шмаковой (49%) и Елене Рыбаковой (27%), отмечается в СБИС. Одним из активов организации является гостиница «Славянка». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганмашобщепит — сервис» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что курганская пищевая компания «Белые ручки», которая занимается доставкой готовых обедов в офисы, увеличила выручку до 181 млн рублей по итогам работы за 2023 год. Владельцами фирмы являются Павел Мартьянов и Андрей Захарченко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям