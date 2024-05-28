Челябинец, убивший женщину и надругавшийся над ее трупом, предстанет перед судом

Жителя Нязепетровска (Челябинская область), который в июле прошлого года убил женщину, а после надругался над ее трупом и ограбил место ее работы, отдали под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества), ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в июле прошлого года. Мужчина подкараулил женщину, а после нанес ей несколько ударов гвоздодером по голове. После он надругался над трупом, похитил из ритуального салона, в котором работала женщина, около 240 тысяч рублей и скрылся с места преступления. По горячим следам его удалось отследить и задержать. К тому моменту он успел добраться до Магнитогорска. Свою вину в совершении указанных преступлений признал.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства, разбоя и насильственных действий сексуального характера. Отбывал наказание в виде 17 лет лишения свободы.
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