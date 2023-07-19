Челябинец зарубил женщину топором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На мясоперерабатывающем предприятии. Магнитогорск, ящики, топор, пень
Убийца пустил в ход подвернувшийся под руку топор Фото:

Жительницу Нязепетровска нашли в собственном доме изрубленной топором. Предполагаемый преступник задержан по горячим следам, сообщили 19 июля URA.RU в управлении СКР по Челябинской области.

«Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных домов Нязепетровска. В результате совместной работы следователей СК и сотрудников полиции был задержан местный житель, причастный к преступлению. По версии следствия, он нанес потерпевшей несколько ударов топором и скрылся с места происшествия», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Вечером 18 июля злоумышленник нанес женщине несколько ударов топором по голове, а после похитил 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. «Дело взял на личный контроль начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Пять раз судимого 48-летнего подозреваемого нашли и задержали уже в Магнитогорске», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Нязепетровска нашли в собственном доме изрубленной топором. Предполагаемый преступник задержан по горячим следам, сообщили 19 июля URA.RU в управлении СКР по Челябинской области. «Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных домов Нязепетровска. В результате совместной работы следователей СК и сотрудников полиции был задержан местный житель, причастный к преступлению. По версии следствия, он нанес потерпевшей несколько ударов топором и скрылся с места происшествия», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Вечером 18 июля злоумышленник нанес женщине несколько ударов топором по голове, а после похитил 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. «Дело взял на личный контроль начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Пять раз судимого 48-летнего подозреваемого нашли и задержали уже в Магнитогорске», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...