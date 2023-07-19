Челябинец зарубил женщину топором

Убийца пустил в ход подвернувшийся под руку топор Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительницу Нязепетровска нашли в собственном доме изрубленной топором. Предполагаемый преступник задержан по горячим следам, сообщили 19 июля URA.RU в управлении СКР по Челябинской области.

«Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных домов Нязепетровска. В результате совместной работы следователей СК и сотрудников полиции был задержан местный житель, причастный к преступлению. По версии следствия, он нанес потерпевшей несколько ударов топором и скрылся с места происшествия», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Вечером 18 июля злоумышленник нанес женщине несколько ударов топором по голове, а после похитил 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. «Дело взял на личный контроль начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Пять раз судимого 48-летнего подозреваемого нашли и задержали уже в Магнитогорске», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.