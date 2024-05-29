Польша разрешила Украине полноценно использовать свое оружие против России

Польша не ограничивает Украину от ударов по России оружием, которое поставляет Варшава. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений [связанных с ударами по России]», — отметил Цезарий Томчик в эфире Radio Zet. В настоящий момент страны ЕС спорят о том, стоит ли Киеву использовать западное вооружение для ударов по России.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Польша выступает за использование оружия против России. С этим же утверждением выступали генсек НАТО Йенс Столтенберг, Великобритания, Швеция и другие.
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