Польша разрешила Украине полноценно использовать свое оружие против России

Замглавы Минобороны Польши: у Украины нет ограничений на использование оружия
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Польша выступает за то, чтобы Украина использовала оружие страны против России Фото:

Польша не ограничивает Украину от ударов по России оружием, которое поставляет Варшава. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений [связанных с ударами по России]», — отметил Цезарий Томчик в эфире Radio Zet. В настоящий момент страны ЕС спорят о том, стоит ли Киеву использовать западное вооружение для ударов по России.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Польша выступает за использование оружия против России. С этим же утверждением выступали генсек НАТО Йенс Столтенберг, Великобритания, Швеция и другие.

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Польша не ограничивает Украину от ударов по России оружием, которое поставляет Варшава. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. «На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений [связанных с ударами по России]», — отметил Цезарий Томчик в эфире Radio Zet. В настоящий момент страны ЕС спорят о том, стоит ли Киеву использовать западное вооружение для ударов по России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Польша выступает за использование оружия против России. С этим же утверждением выступали генсек НАТО Йенс Столтенберг, Великобритания, Швеция и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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