В мире Европа Польша разрешила Украине полноценно использовать свое оружие против России Замглавы Минобороны Польши: у Украины нет ограничений на использование оружия 29 мая 2024 в 11:47 Размер текста - 17 + Польша выступает за то, чтобы Украина использовала оружие страны против России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша не ограничивает Украину от ударов по России оружием, которое поставляет Варшава. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. «На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений [связанных с ударами по России]», — отметил Цезарий Томчик в эфире Radio Zet. В настоящий момент страны ЕС спорят о том, стоит ли Киеву использовать западное вооружение для ударов по России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Польша выступает за использование оружия против России. С этим же утверждением выступали генсек НАТО Йенс Столтенберг, Великобритания, Швеция и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Польша не ограничивает Украину от ударов по России оружием, которое поставляет Варшава. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. «На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений [связанных с ударами по России]», — отметил Цезарий Томчик в эфире Radio Zet. В настоящий момент страны ЕС спорят о том, стоит ли Киеву использовать западное вооружение для ударов по России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Польша выступает за использование оружия против России. С этим же утверждением выступали генсек НАТО Йенс Столтенберг, Великобритания, Швеция и другие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям