В ЕС возникли споры о нанесении ударов по России

Между странами Евросоюза начались разногласия, связанные с украинскими ударами по территории РФ. Данный вопрос будет стоять на повестке во время встречи министров ЕС в Брюсселе 28 мая. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Разрешаем ли мы, чтобы наше оружие использовалось дальше на территории России? Некоторые страны начали решать (снимать ограничения на украинские удары — прим. ред. URA.RU ) это. Это еще один важный вопрос, который надо обсудить сегодня», — сказал Жозеп Боррель перед началом заседания в Брюсселе. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что в целом необходимо проанализировать действия стран ЕС, чтобы оценить, насколько они приводят к эскалации конфликта на Украине.
На Западе спорят о том, стоит ли позволять Украине наносить удары по России оружием НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг, Великобритания, Польша, Швеция выступают за. Против — Германия и Италия. В США еще не определились. Столтенберг также открыто призывал остальных использовать оружие альянса для атаки по территориям РФ.
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