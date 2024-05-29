Путин обсудил последствия паводка с главой Оренбуржья. Видео

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Путин призвал Паслера не затягивать с решением вопросов по ликвидации последствий паводка
Путин призвал Паслера не затягивать с решением вопросов по ликвидации последствий паводка Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не затягивать с решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводка в регионе. Проблемы, связанные с наводнением, они обсудили во время личной встречи в Кремле.

«Знаю, что работа у вас идет. Тем не менее есть один достаточно острый вопрос, связанный с детским отдыхом. Пострадало много учреждений, оздоровительных детских лагерей», — отметил Путин. Трансляцию беседы вел телеканал «Россия 24».

Путин провел встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером 29 мая. На ней глава региона сообщил президенту России о том, как идут работы по ликвидации последствий паводков, так как Оренбургская область — один из регионов страны, который столкнулся с масштабными паводками весной этого года. Путин попросил главу региона обращаться к нему напрямую по всем возникающим вопросам.

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Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не затягивать с решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводка в регионе. Проблемы, связанные с наводнением, они обсудили во время личной встречи в Кремле. «Знаю, что работа у вас идет. Тем не менее есть один достаточно острый вопрос, связанный с детским отдыхом. Пострадало много учреждений, оздоровительных детских лагерей», — отметил Путин. Трансляцию беседы вел телеканал «Россия 24». Путин провел встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером 29 мая. На ней глава региона сообщил президенту России о том, как идут работы по ликвидации последствий паводков, так как Оренбургская область — один из регионов страны, который столкнулся с масштабными паводками весной этого года. Путин попросил главу региона обращаться к нему напрямую по всем возникающим вопросам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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