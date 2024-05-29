Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не затягивать с решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводка в регионе. Проблемы, связанные с наводнением, они обсудили во время личной встречи в Кремле.
«Знаю, что работа у вас идет. Тем не менее есть один достаточно острый вопрос, связанный с детским отдыхом. Пострадало много учреждений, оздоровительных детских лагерей», — отметил Путин. Трансляцию беседы вел телеканал «Россия 24».
Путин провел встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером 29 мая. На ней глава региона сообщил президенту России о том, как идут работы по ликвидации последствий паводков, так как Оренбургская область — один из регионов страны, который столкнулся с масштабными паводками весной этого года. Путин попросил главу региона обращаться к нему напрямую по всем возникающим вопросам.
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