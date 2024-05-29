«Король тортов» Ренат Агзамов унизил школьника из Миасса на федеральном канале

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На телешоу миасец испек торт. Фото из архива
На телешоу миасец испек торт. Фото из архива Фото:

Одиннадцатилетний Артем Мешков из Миасса (Челябинская область) не смог пройти отбор в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!». Из трех членов жюри один высказался за то, чтобы мальчик продолжал участие в телешоу, двое не дали ему шанс продолжить участие, сообщают СМИ.

«В итоге ребенку из Миасса отказали в дальнейшем участии в шоу. Артем явно расстроился, но пообещал вернуться», — сообщает издание «74.ру».

Решающий голос не в пользу миасца отдал эксперт, «король тортов» Ренат Агзамов. Он заявил, что внешне торт, приготовленный школьником, похож на торшер, а относительно вкуса сказал, что в бисквите «не хватает абсолютно всего».

Артем сказал, что рассчитывает принять участие в следующем сезоне телевизионного шоу. Агзамов взял с мальчика слово, что в следующий сезон он вернется профессионалом другого уровня.

Юный житель Миасса учится секретам кулинарного мастерства у мамы, которая печет торты на заказ. В ходе шоу он приготовил морковный торт в виде жителя другой планеты.

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Одиннадцатилетний Артем Мешков из Миасса (Челябинская область) не смог пройти отбор в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!». Из трех членов жюри один высказался за то, чтобы мальчик продолжал участие в телешоу, двое не дали ему шанс продолжить участие, сообщают СМИ. «В итоге ребенку из Миасса отказали в дальнейшем участии в шоу. Артем явно расстроился, но пообещал вернуться», — сообщает издание «74.ру». Решающий голос не в пользу миасца отдал эксперт, «король тортов» Ренат Агзамов. Он заявил, что внешне торт, приготовленный школьником, похож на торшер, а относительно вкуса сказал, что в бисквите «не хватает абсолютно всего». Артем сказал, что рассчитывает принять участие в следующем сезоне телевизионного шоу. Агзамов взял с мальчика слово, что в следующий сезон он вернется профессионалом другого уровня. Юный житель Миасса учится секретам кулинарного мастерства у мамы, которая печет торты на заказ. В ходе шоу он приготовил морковный торт в виде жителя другой планеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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