Путин освободит тяжелобольных осужденных

Тяжелобольные осужденные будут освобождены от отбывания срока
Осужденных могут освободить от отбывания наказания в связи с болезнью. Соответсвующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью второй статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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