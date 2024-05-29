Путин освободит тяжелобольных осужденных

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Тяжелобольные осужденные будут освобождены от отбывания срока
Тяжелобольные осужденные будут освобождены от отбывания срока Фото:

Осужденных могут освободить от отбывания наказания в связи с болезнью. Соответсвующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью второй статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Осужденных могут освободить от отбывания наказания в связи с болезнью. Соответсвующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью второй статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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