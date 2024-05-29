Путин запретил взыскивать долги с пенсий инвалидов

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Клипарт. Сургут, старики, пенсия, пожилые люди, пенсионеры, масочный режим
Долги с пенсий инвалидов теперь не могут взыскиваться, такой закон подписал Владимир Путин Фото:

Долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям больше не могут взыскиваться. Такой закон подписал российский президент Владимир Путин.

«С соцпенсии по инвалидности, федеральной и региональной доплате к пенсии не может взыскиваться долг», — говорится в тексте закона, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Также теперь нельзя взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета. Ранее такая норма касалась только регионального уровня.

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Долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям больше не могут взыскиваться. Такой закон подписал российский президент Владимир Путин. «С соцпенсии по инвалидности, федеральной и региональной доплате к пенсии не может взыскиваться долг», — говорится в тексте закона, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Также теперь нельзя взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета. Ранее такая норма касалась только регионального уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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