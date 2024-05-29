Общество Путин запретил взыскивать долги с пенсий инвалидов 29 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Долги с пенсий инвалидов теперь не могут взыскиваться, такой закон подписал Владимир Путин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям больше не могут взыскиваться. Такой закон подписал российский президент Владимир Путин. «С соцпенсии по инвалидности, федеральной и региональной доплате к пенсии не может взыскиваться долг», — говорится в тексте закона , который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Также теперь нельзя взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета. Ранее такая норма касалась только регионального уровня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям больше не могут взыскиваться. Такой закон подписал российский президент Владимир Путин. «С соцпенсии по инвалидности, федеральной и региональной доплате к пенсии не может взыскиваться долг», — говорится в тексте закона, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Также теперь нельзя взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета. Ранее такая норма касалась только регионального уровня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям