Путин запретил взыскивать долги с пенсий инвалидов

Долги с пенсий инвалидов теперь не могут взыскиваться, такой закон подписал Владимир Путин
Долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям больше не могут взыскиваться. Такой закон подписал российский президент Владимир Путин.
«С соцпенсии по инвалидности, федеральной и региональной доплате к пенсии не может взыскиваться долг», — говорится в тексте
Также теперь нельзя взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета. Ранее такая норма касалась только регионального уровня.
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