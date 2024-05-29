Уникальные экземпляры вина презентовали в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

Искусственный интеллект все больше внедряется в мир гастрономии. Если раньше речь шла исключительно о блюдах, то теперь черед дошел и до вина. В ресторане Le Bourg презентовали российское вино, которое создано нейросетью. Это первый подобный эксперимент в мире. Таких бутылок в России всего 50, а в Екатеринбурге — три. На особом гастроужине побывало URA.RU.

«Это абсолютная инновация не только российского виноделия, но и вообще мирового виноделия. Ребята из Ялты сделали первыми вино при помощи искусственного интеллекта. Каким образом это было сделано? Специальный робот проезжал между виноградниками, определял, насколько созрел виноград, и выбирал отдельные лозы для сбора», — пояснил бар-менеджер Максим Бетин.

Затем искусственный интеллект определил дату изготовления вина и несколько сортов винограда, из которых был создан купаж. В итоге у нейросети получилось три сорта вина — один красный и два белых. Всего таких бутылок в России было выпущено 50, в Екатеринбург приехало три, попробовать вино можно было на гастроужине. Идеей привезти уникальный напиток на Урал загорелись миллиардеры Игорь Заводовский и Константин Погребинский (общество «Малышева-73»).

Помимо презентации вина, особых гостей познакомили с новым шеф-поваром Le Bourg Юрием Самоделкиным, который также приготовил ужин при помощи нейросети. Для этого машине предложили создать блюда, ориентируясь на известные картины и музыкальные произведения, затем шеф доработал их.

В итоге гостям подали четыре курса: перец ромиро с томленым мясом молодого теленка и соусом из барбекю, сыра и шампани, летний салат с зеленью, томатами, клубникой, крабом и сублимированными оливками. На горячее — палтус с рагу из зеленых овощей и белым острым соусом, на десерт — шоколадный шар с начинкой из ряженки, сахарной пудры и цедры лайма.