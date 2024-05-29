29 мая 2024

Фигуранта по делу свердловского замминистра оставили под арестом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, галстук, бизнесмен, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, деловой стиль одежды
Павел Мякишев продолжит находиться в СИЗО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу арестованного экс-депутата регионального заксобрания Павла Мякишева, обвиняемого в посредничестве во взятке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Решение Ленинского районного суда об избрании меры пресечения Мякишеву — помещение под арест на срок один месяц 30 суток — оставлено без изменений. Таким образом он пробудет в изоляторе до 26 июня включительно», — сказал корреспондент.

О задержании Мякишева стало известно 2 мая — после информации о задержании свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Мякишева. Обоих отправили под стражу. Следствие считает, что Мякишев мог передать взятку Кислицыну, действуя в интересах барнаульской компании Barled. В ее офисе проходили обыски.

После этого в деле появились еще два фигуранта. Евгений Шнитов (владелец товарного знака Barled) и Андрей Фоминов (директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт»). Им вменяют дачу взятки. По данным URA.RU, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу арестованного экс-депутата регионального заксобрания Павла Мякишева, обвиняемого в посредничестве во взятке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Решение Ленинского районного суда об избрании меры пресечения Мякишеву — помещение под арест на срок один месяц 30 суток — оставлено без изменений. Таким образом он пробудет в изоляторе до 26 июня включительно», — сказал корреспондент. О задержании Мякишева стало известно 2 мая — после информации о задержании свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Мякишева. Обоих отправили под стражу. Следствие считает, что Мякишев мог передать взятку Кислицыну, действуя в интересах барнаульской компании Barled. В ее офисе проходили обыски. После этого в деле появились еще два фигуранта. Евгений Шнитов (владелец товарного знака Barled) и Андрей Фоминов (директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт»). Им вменяют дачу взятки. По данным URA.RU, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...