Фигуранта по делу свердловского замминистра оставили под арестом

30 мая 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Павел Мякишев продолжит находиться в СИЗО (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу арестованного экс-депутата регионального заксобрания Павла Мякишева, обвиняемого в посредничестве во взятке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Решение Ленинского районного суда об избрании меры пресечения Мякишеву — помещение под арест на срок один месяц 30 суток — оставлено без изменений. Таким образом он пробудет в изоляторе до 26 июня включительно», — сказал корреспондент. О задержании Мякишева стало известно 2 мая — после информации о задержании свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Мякишева. Обоих отправили под стражу. Следствие считает, что Мякишев мог передать взятку Кислицыну, действуя в интересах барнаульской компании Barled. В ее офисе проходили обыски. После этого в деле появились еще два фигуранта. Евгений Шнитов (владелец товарного знака Barled) и Андрей Фоминов (директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт»). Им вменяют дачу взятки. По данным URA.RU, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу арестованного экс-депутата регионального заксобрания Павла Мякишева, обвиняемого в посредничестве во взятке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Решение Ленинского районного суда об избрании меры пресечения Мякишеву — помещение под арест на срок один месяц 30 суток — оставлено без изменений. Таким образом он пробудет в изоляторе до 26 июня включительно», — сказал корреспондент. О задержании Мякишева стало известно 2 мая — после информации о задержании свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Мякишева. Обоих отправили под стражу. Следствие считает, что Мякишев мог передать взятку Кислицыну, действуя в интересах барнаульской компании Barled. В ее офисе проходили обыски. После этого в деле появились еще два фигуранта. Евгений Шнитов (владелец товарного знака Barled) и Андрей Фоминов (директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт»). Им вменяют дачу взятки. По данным URA.RU, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.