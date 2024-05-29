В ХМАО прокуратура нашла конфликт интересов у отца и сына, работающих в мэрии

Прокуратура нашла конфликт интересов в мэрии Октябрьского района, где заведующий отделом физической культуры и спорта Ян Воробьев работает под кураторством своего отца – вице-мэра Владимира Воробьева. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политистеблишменте.
«Владимир Воробьев является заместителем главы Октябрьского района по социалке. Отдел по физической культуре, который возглавляет его сын, хоть формально выведен из подчинения, тем не менее, подконтролен вице-мэру. Прокуратура внесла представление главе Октябрьского района об устранении конфликта интересов», - рассказал инсайдер. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили информацию журналисту агентства о наличии акта прокурорского реагирования в адрес главы Октябрьского района Сергея Заплатина. Сам мэр в беседе с URA.RU заявил, что не усматривает конфликта интересов среди подчиненных.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция задержала Воробьева-младшего по подозрению в употреблении наркотиков. Рассмотреть это правонарушение должен мировой суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!