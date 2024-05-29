В ХМАО прокуратура нашла конфликт интересов у отца и сына, работающих в мэрии

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Прокуратура
Прокуратура Фото:

Прокуратура нашла конфликт интересов в мэрии Октябрьского района, где заведующий отделом физической культуры и спорта Ян Воробьев работает под кураторством своего отца – вице-мэра Владимира Воробьева. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политистеблишменте.

«Владимир Воробьев является заместителем главы Октябрьского района по социалке. Отдел по физической культуре, который возглавляет его сын, хоть формально выведен из подчинения, тем не менее, подконтролен вице-мэру. Прокуратура внесла представление главе Октябрьского района об устранении конфликта интересов», - рассказал инсайдер. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили информацию журналисту агентства о наличии акта прокурорского реагирования в адрес главы Октябрьского района Сергея Заплатина. Сам мэр в беседе с URA.RU заявил, что не усматривает конфликта интересов среди подчиненных.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция задержала Воробьева-младшего по подозрению в употреблении наркотиков. Рассмотреть это правонарушение должен мировой суд.

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Прокуратура нашла конфликт интересов в мэрии Октябрьского района, где заведующий отделом физической культуры и спорта Ян Воробьев работает под кураторством своего отца – вице-мэра Владимира Воробьева. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политистеблишменте. «Владимир Воробьев является заместителем главы Октябрьского района по социалке. Отдел по физической культуре, который возглавляет его сын, хоть формально выведен из подчинения, тем не менее, подконтролен вице-мэру. Прокуратура внесла представление главе Октябрьского района об устранении конфликта интересов», - рассказал инсайдер. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили информацию журналисту агентства о наличии акта прокурорского реагирования в адрес главы Октябрьского района Сергея Заплатина. Сам мэр в беседе с URA.RU заявил, что не усматривает конфликта интересов среди подчиненных. Ранее URA.RU сообщало, что полиция задержала Воробьева-младшего по подозрению в употреблении наркотиков. Рассмотреть это правонарушение должен мировой суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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