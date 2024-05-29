Суд взыщет с немецкого банка свыше 200 млн евро в пользу компании из РФ

Российский суд постановил взыскать с Deutsche Bank сумму в размере 238 миллионов евро по иску компании «Русхимальянс», как следует из данных картотеки. Это решение стало результатом частичного удовлетворения требований «Русхимальянса» к банку.
«Суд изменил ранее наложенные обеспечительные меры, сняв арест с имущества, счетов и ценных бумаг Deutsche Bank и взамен арестовав денежные средства на счетах ООО „Дойче Банк“ на 238 миллионов евро или эквивалент в рублях», — передает данные из картотеки дел ТАСС.
Решение о взыскании с Deutsche Bank было принято 28 мая, когда суд РФ частично удовлетворил требования «Русхимальянса». Это произошло на фоне сложившейся ситуации, когда компания Linde, выступавшая EPC-подрядчиком и поставлявшая оборудование для проекта в Усть-Луге, приостановила работы из-за санкций ЕС, что вызвало недовольство «Русхимальянса». Последние утверждали, что данные санкции не распространяются на выполнение работ по их контракту.
Контекст данного дела связан с предыдущими судебными разбирательствами «Русхимальянса» против Linde и других немецких банков, связанных с нарушением контрактных обязательств в связи с международными санкциями. В частности, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde на значительную сумму.
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