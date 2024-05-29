Челябинку, которая растлила свою 10-летнюю дочь, вернули в колонию

Жительницу Челябинска, осужденную за растление своей 10-летней дочери и освобожденную из-за болезни, вернули в колонию. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В апелляционной инстанции установлено полное несоответствие заболеваний осужденной тому, которое освобождает от отбытия наказания. Суд с учетом мнения прокурора отменил постановление райсуда и отказал в удовлетворении ходатайства осужденной об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Женщина была осуждена на 12 с половиной лет за совершение преступления против половой неприкосновенности своей 10-летней дочери. Впоследствии у нее обнаружили заболевание глаз, которое входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Но по итогу было установлено, что с подобным заболеванием можно отбывать срок.
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