Происшествия Криминал Челябинку, которая растлила свою 10-летнюю дочь, вернули в колонию 30 мая 2024 в 10:49 Размер текста - 17 + Женщина пыталась выйти из колонии по болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительницу Челябинска, осужденную за растление своей 10-летней дочери и освобожденную из-за болезни, вернули в колонию. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В апелляционной инстанции установлено полное несоответствие заболеваний осужденной тому, которое освобождает от отбытия наказания. Суд с учетом мнения прокурора отменил постановление райсуда и отказал в удовлетворении ходатайства осужденной об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина была осуждена на 12 с половиной лет за совершение преступления против половой неприкосновенности своей 10-летней дочери. Впоследствии у нее обнаружили заболевание глаз, которое входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Но по итогу было установлено, что с подобным заболеванием можно отбывать срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительницу Челябинска, осужденную за растление своей 10-летней дочери и освобожденную из-за болезни, вернули в колонию. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В апелляционной инстанции установлено полное несоответствие заболеваний осужденной тому, которое освобождает от отбытия наказания. Суд с учетом мнения прокурора отменил постановление райсуда и отказал в удовлетворении ходатайства осужденной об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина была осуждена на 12 с половиной лет за совершение преступления против половой неприкосновенности своей 10-летней дочери. Впоследствии у нее обнаружили заболевание глаз, которое входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Но по итогу было установлено, что с подобным заболеванием можно отбывать срок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям