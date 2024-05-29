29 мая 2024

Челябинку, которая растлила свою 10-летнюю дочь, вернули в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Женщина пыталась выйти из колонии по болезни Фото:

Жительницу Челябинска, осужденную за растление своей 10-летней дочери и освобожденную из-за болезни, вернули в колонию. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В апелляционной инстанции установлено полное несоответствие заболеваний осужденной тому, которое освобождает от отбытия наказания. Суд с учетом мнения прокурора отменил постановление райсуда и отказал в удовлетворении ходатайства осужденной об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина была осуждена на 12 с половиной лет за совершение преступления против половой неприкосновенности своей 10-летней дочери. Впоследствии у нее обнаружили заболевание глаз, которое входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Но по итогу было установлено, что с подобным заболеванием можно отбывать срок.

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Жительницу Челябинска, осужденную за растление своей 10-летней дочери и освобожденную из-за болезни, вернули в колонию. Об этом URA.RU 30 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В апелляционной инстанции установлено полное несоответствие заболеваний осужденной тому, которое освобождает от отбытия наказания. Суд с учетом мнения прокурора отменил постановление райсуда и отказал в удовлетворении ходатайства осужденной об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина была осуждена на 12 с половиной лет за совершение преступления против половой неприкосновенности своей 10-летней дочери. Впоследствии у нее обнаружили заболевание глаз, которое входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Но по итогу было установлено, что с подобным заболеванием можно отбывать срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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