Губернатор ХМАО обратилась к землякам после отставки

Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила югорчан за совместный труд во время ее работы главой региона. Об этом она рассказала в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале.
«Благодарю президента РФ Владимира Владимировича Путина за доверие, за поддержку. Каждого из вас, дорогие югорчане, за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине. Югра — ты в сердце всегда», — заявила Комарова. Она также обозначила, что всегда чувствовала себя в Югре, как дома. «Эта уверенность в каждом из вас, и я верю, ваша вера в меня помогла добиться того, что наша Югра — регион лидер. То, что югорчане работают дома, на восстановлении новых территорий. С такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в СВО», — добавила Комарова.
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