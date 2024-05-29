29 мая 2024

Губернатор ХМАО обратилась к землякам после отставки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Комарова поблагодарила югорчан за сотрудничество
Наталья Комарова поблагодарила югорчан за сотрудничество Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила югорчан за совместный труд во время ее работы главой региона. Об этом она рассказала в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Благодарю президента РФ Владимира Владимировича Путина за доверие, за поддержку. Каждого из вас, дорогие югорчане, за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине. Югра — ты в сердце всегда», — заявила Комарова. Она также обозначила, что всегда чувствовала себя в Югре, как дома. «Эта уверенность в каждом из вас, и я верю, ваша вера в меня помогла добиться того, что наша Югра — регион лидер. То, что югорчане работают дома, на восстановлении новых территорий. С такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в СВО», — добавила Комарова.

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Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила югорчан за совместный труд во время ее работы главой региона. Об этом она рассказала в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале. «Благодарю президента РФ Владимира Владимировича Путина за доверие, за поддержку. Каждого из вас, дорогие югорчане, за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине. Югра — ты в сердце всегда», — заявила Комарова. Она также обозначила, что всегда чувствовала себя в Югре, как дома. «Эта уверенность в каждом из вас, и я верю, ваша вера в меня помогла добиться того, что наша Югра — регион лидер. То, что югорчане работают дома, на восстановлении новых территорий. С такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в СВО», — добавила Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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