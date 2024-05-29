29 мая 2024

Главного тренера «Урала» Гончаренко уволили перед решающим матчем

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, гончаренко виктор
Виктор Гончаренко тренировал «Урал» почти два года Фото:

Главный тренер футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Виктор Гончаренко уволен после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе «Урала».

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — приводятся слова президента клуба Григория Иванова.

«Урал» проиграл «Акрону» со счетом 0:2. Накануне главный болельщик команды, губернатор Евгений Куйвашев, покинул VIP-трибуну после второго гола. Ответный матч пройдет 1 июня в Жигулевске. Чтобы сохраниться в элите российского футбола, «Уралу» нужно побеждать с перевесом в три мяча. Готовить «Урал» к этому поединку будет Евгений Аверьянов. В основном розыгрыше РПЛ «Урал» под руководством Гончаренко занял 14 место (из 16).

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Главный тренер футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Виктор Гончаренко уволен после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе «Урала». «Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — приводятся слова президента клуба Григория Иванова. «Урал» проиграл «Акрону» со счетом 0:2. Накануне главный болельщик команды, губернатор Евгений Куйвашев, покинул VIP-трибуну после второго гола. Ответный матч пройдет 1 июня в Жигулевске. Чтобы сохраниться в элите российского футбола, «Уралу» нужно побеждать с перевесом в три мяча. Готовить «Урал» к этому поединку будет Евгений Аверьянов. В основном розыгрыше РПЛ «Урал» под руководством Гончаренко занял 14 место (из 16).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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