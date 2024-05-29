Главного тренера «Урала» Гончаренко уволили перед решающим матчем

Главный тренер футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Виктор Гончаренко уволен после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе «Урала».
«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — приводятся слова президента клуба Григория Иванова.
«Урал» проиграл «Акрону» со счетом 0:2. Накануне главный болельщик команды, губернатор Евгений Куйвашев, покинул VIP-трибуну после второго гола. Ответный матч пройдет 1 июня в Жигулевске. Чтобы сохраниться в элите российского футбола, «Уралу» нужно побеждать с перевесом в три мяча. Готовить «Урал» к этому поединку будет Евгений Аверьянов. В основном розыгрыше РПЛ «Урал» под руководством Гончаренко занял 14 место (из 16).
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