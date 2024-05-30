Челябинский блогер Дима Масленников рассказал о задержании в Мексике

Дима Масленников: в Мексике полиция изъяла все оборудование и потребовала деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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В Мексике у блогера Масленникова изъяли технику
В Мексике у блогера Масленникова изъяли технику Фото:

У блогера Дмитрия Масленникова из Усть-Катава Челябинской области в аэропорту Мексики, куда он прилетел на съемки, местная полиция изъяла оборудование. Силовики начали требовать деньги за возвращение техники, сообщил Масленников в соцсетях.

«Приключения в Мексике начались буквально через минуту после того, как мы пересекли границу. К нам подошла полиция и по непонятной причине изъяла все оборудование, требуя за него деньги. Время было ограничено, и пришлось заплатить», — сообщил Дмитрий Масленников в своем telegram-канале.

Блогер также назвал Мексику специфическим местом и рассказал о том, что его команду предупреждали о криминальной обстановке. От поездки Масленников получил негативные впечатления.

Ранее стало известно, что Дмитрий Масленников вернется в шоу «Суперниндзя» на СТС. Блогер стал ведущим детской версии программы.

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У блогера Дмитрия Масленникова из Усть-Катава Челябинской области в аэропорту Мексики, куда он прилетел на съемки, местная полиция изъяла оборудование. Силовики начали требовать деньги за возвращение техники, сообщил Масленников в соцсетях. «Приключения в Мексике начались буквально через минуту после того, как мы пересекли границу. К нам подошла полиция и по непонятной причине изъяла все оборудование, требуя за него деньги. Время было ограничено, и пришлось заплатить», — сообщил Дмитрий Масленников в своем telegram-канале. Блогер также назвал Мексику специфическим местом и рассказал о том, что его команду предупреждали о криминальной обстановке. От поездки Масленников получил негативные впечатления. Ранее стало известно, что Дмитрий Масленников вернется в шоу «Суперниндзя» на СТС. Блогер стал ведущим детской версии программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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