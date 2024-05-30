Челябинский блогер Дима Масленников рассказал о задержании в Мексике

У блогера Дмитрия Масленникова из Усть-Катава Челябинской области в аэропорту Мексики, куда он прилетел на съемки, местная полиция изъяла оборудование. Силовики начали требовать деньги за возвращение техники, сообщил Масленников в соцсетях.
«Приключения в Мексике начались буквально через минуту после того, как мы пересекли границу. К нам подошла полиция и по непонятной причине изъяла все оборудование, требуя за него деньги. Время было ограничено, и пришлось заплатить», — сообщил Дмитрий Масленников в своем telegram-канале.
Блогер также назвал Мексику специфическим местом и рассказал о том, что его команду предупреждали о криминальной обстановке. От поездки Масленников получил негативные впечатления.
Ранее стало известно, что Дмитрий Масленников вернется в шоу «Суперниндзя» на СТС. Блогер стал ведущим детской версии программы.
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