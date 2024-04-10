Челябинский блогер Масленников вновь стал ведущим шоу «Суперниндзя» на СТС

Блогер Масленников: предложение вести «Суперниндзя. Дети» оказалось неожиданным

10 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Масленников хочет, чтобы в шоу «Суперниндзя. Дети» каждый дошел до трибуны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер Дмитрий Масленников из Усть-Катава Челябинской области вернулся в шоу «Суперниндзя» на СТС. Он станет ведущим детской версии спортивной программы, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Я как Карлсон: улетел, но обещал вернуться. Понимал, что может подвернуться такая возможность, но предложение вести именно „Суперниндзя. Дети“ оказалось неожиданным», — передает слова Масленникова пресс-служба телеканала. Блогер уточнил, что хочет, чтобы каждый ребенок справился с полосой препятствий и дошел до трибуны. Пообещал также много шутить, поддерживать и болеть за участников до срыва голоса. Детская версия шоу «Суперниндзя» будет отличаться разнообразием препятствий и их адаптацией под каждую возрастную категорию участников от 9 до 14 лет. Главный приз — 6 миллионов рублей. Его разделят сразу три победителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Дмитрий Масленников из Усть-Катава Челябинской области вернулся в шоу «Суперниндзя» на СТС. Он станет ведущим детской версии спортивной программы, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Я как Карлсон: улетел, но обещал вернуться. Понимал, что может подвернуться такая возможность, но предложение вести именно „Суперниндзя. Дети“ оказалось неожиданным», — передает слова Масленникова пресс-служба телеканала. Блогер уточнил, что хочет, чтобы каждый ребенок справился с полосой препятствий и дошел до трибуны. Пообещал также много шутить, поддерживать и болеть за участников до срыва голоса. Детская версия шоу «Суперниндзя» будет отличаться разнообразием препятствий и их адаптацией под каждую возрастную категорию участников от 9 до 14 лет. Главный приз — 6 миллионов рублей. Его разделят сразу три победителя.