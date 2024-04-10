Челябинский блогер Масленников вновь стал ведущим шоу «Суперниндзя» на СТС

Блогер Масленников: предложение вести «Суперниндзя. Дети» оказалось неожиданным
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, масленников дмитрий
Масленников хочет, чтобы в шоу «Суперниндзя. Дети» каждый дошел до трибуны Фото:

Блогер Дмитрий Масленников из Усть-Катава Челябинской области вернулся в шоу «Суперниндзя» на СТС. Он станет ведущим детской версии спортивной программы, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Я как Карлсон: улетел, но обещал вернуться. Понимал, что может подвернуться такая возможность, но предложение вести именно „Суперниндзя. Дети“ оказалось неожиданным», — передает слова Масленникова пресс-служба телеканала.

Блогер уточнил, что хочет, чтобы каждый ребенок справился с полосой препятствий и дошел до трибуны. Пообещал также много шутить, поддерживать и болеть за участников до срыва голоса.

Детская версия шоу «Суперниндзя» будет отличаться разнообразием препятствий и их адаптацией под каждую возрастную категорию участников от 9 до 14 лет. Главный приз — 6 миллионов рублей. Его разделят сразу три победителя.

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Блогер Дмитрий Масленников из Усть-Катава Челябинской области вернулся в шоу «Суперниндзя» на СТС. Он станет ведущим детской версии спортивной программы, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Я как Карлсон: улетел, но обещал вернуться. Понимал, что может подвернуться такая возможность, но предложение вести именно „Суперниндзя. Дети“ оказалось неожиданным», — передает слова Масленникова пресс-служба телеканала. Блогер уточнил, что хочет, чтобы каждый ребенок справился с полосой препятствий и дошел до трибуны. Пообещал также много шутить, поддерживать и болеть за участников до срыва голоса. Детская версия шоу «Суперниндзя» будет отличаться разнообразием препятствий и их адаптацией под каждую возрастную категорию участников от 9 до 14 лет. Главный приз — 6 миллионов рублей. Его разделят сразу три победителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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