Челябинский блогер Масленников вновь стал ведущим шоу «Суперниндзя» на СТС

Блогер Дмитрий Масленников из Усть-Катава Челябинской области вернулся в шоу «Суперниндзя» на СТС. Он станет ведущим детской версии спортивной программы, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«Я как Карлсон: улетел, но обещал вернуться. Понимал, что может подвернуться такая возможность, но предложение вести именно „Суперниндзя. Дети“ оказалось неожиданным», — передает слова Масленникова пресс-служба телеканала.
Блогер уточнил, что хочет, чтобы каждый ребенок справился с полосой препятствий и дошел до трибуны. Пообещал также много шутить, поддерживать и болеть за участников до срыва голоса.
Детская версия шоу «Суперниндзя» будет отличаться разнообразием препятствий и их адаптацией под каждую возрастную категорию участников от 9 до 14 лет. Главный приз — 6 миллионов рублей. Его разделят сразу три победителя.
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