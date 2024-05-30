Челябинцам рассказали, что ждет выпускников, пойманных на списывании ЕГЭ

Ученики 11-х классов, которых поймают на списывании ЕГЭ, смогут пересдать необязательные предметы не раньше 2025 года. Почему могут выгнать с экзамена, заметят ли жульничество после отправки бланков на проверку и какие последствия ждут выпускников за списывание, рассказали URA.RU в минобразования Челябинской области.
«Участники экзамена, нарушившие требования, удаляются из пункта проведения экзамена (ППЭ). Факты нарушения могут быть выявлены и после экзамена — по материалам видеонаблюдения и проверок. Результаты участника в таком случае аннулируются», — сообщили URA.RU в минобре.
Что запрещено во время проведения ЕГЭ и ОГЭ
В министерстве URA.RU назвали пять грубых нарушения порядка во время проведения аттестации. Выпускникам нельзя:
- Выполнять работу несамостоятельно, пользоваться помощью других людей
- Общаться с другими выпускниками во время проведения экзамена в аудитории
- Иметь при себе средства связи, фото- и видеоаппаратуру, диктофоны, электронно-вычислительные приборы, справочники, письменные заметки и другие средства передачи информации. В качестве исключения — необходимые материалы на профильных предметах
- Выносить из аудитории черновики, экзаменационные бланки и материалы, а также фотографировать их
Как могут заметить списывание после сдачи ЕГЭ
Кроме записей с видеокамер на списывание могут указать работы выпускников. Признаки фиксируются при проверках и обработке бланков ответа. Как отметили в министерстве, бывают и иные случаи определения нарушений. Их перечень не уточнили.
Что делать, если выпускника поймали на списывании
При раскрытии списывания результаты ученика аннулируются. Девятиклассникам разрешают пересдать ОГЭ в дополнительный период — в сентябре. Такие же условия установили и для выпускников 11-х классов, у которых будут недействительны русский язык и математика.
Выпускникам прошлых лет, ученикам иностранных школ и студентам ссузов, сдающим ЕГЭ, пересдать экзамен разрешат не раньше, чем в 2025 году. Ждать до следующего года придется и 11-классникам, бланки которых аннулировали по необязательным предметам.
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