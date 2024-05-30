Челябинцам рассказали, что ждет выпускников, пойманных на списывании ЕГЭ

Пойманные на списывании выпускники смогут пересдать ЕГЭ в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Пойманные на списывании, смогут пересдать в сентябре только русский и математику
Пойманные на списывании, смогут пересдать в сентябре только русский и математику Фото:

Ученики 11-х классов, которых поймают на списывании ЕГЭ, смогут пересдать необязательные предметы не раньше 2025 года. Почему могут выгнать с экзамена, заметят ли жульничество после отправки бланков на проверку и какие последствия ждут выпускников за списывание, рассказали URA.RU в минобразования Челябинской области.

«Участники экзамена, нарушившие требования, удаляются из пункта проведения экзамена (ППЭ). Факты нарушения могут быть выявлены и после экзамена — по материалам видеонаблюдения и проверок. Результаты участника в таком случае аннулируются», — сообщили URA.RU в минобре.

Что запрещено во время проведения ЕГЭ и ОГЭ

В министерстве URA.RU назвали пять грубых нарушения порядка во время проведения аттестации. Выпускникам нельзя:

  • Выполнять работу несамостоятельно, пользоваться помощью других людей
  • Общаться с другими выпускниками во время проведения экзамена в аудитории
  • Иметь при себе средства связи, фото- и видеоаппаратуру, диктофоны, электронно-вычислительные приборы, справочники, письменные заметки и другие средства передачи информации. В качестве исключения — необходимые материалы на профильных предметах
  • Выносить из аудитории черновики, экзаменационные бланки и материалы, а также фотографировать их

Как могут заметить списывание после сдачи ЕГЭ

Кроме записей с видеокамер на списывание могут указать работы выпускников. Признаки фиксируются при проверках и обработке бланков ответа. Как отметили в министерстве, бывают и иные случаи определения нарушений. Их перечень не уточнили.

Что делать, если выпускника поймали на списывании

При раскрытии списывания результаты ученика аннулируются. Девятиклассникам разрешают пересдать ОГЭ в дополнительный период — в сентябре. Такие же условия установили и для выпускников 11-х классов, у которых будут недействительны русский язык и математика.

Выпускникам прошлых лет, ученикам иностранных школ и студентам ссузов, сдающим ЕГЭ, пересдать экзамен разрешат не раньше, чем в 2025 году. Ждать до следующего года придется и 11-классникам, бланки которых аннулировали по необязательным предметам.

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Ученики 11-х классов, которых поймают на списывании ЕГЭ, смогут пересдать необязательные предметы не раньше 2025 года. Почему могут выгнать с экзамена, заметят ли жульничество после отправки бланков на проверку и какие последствия ждут выпускников за списывание, рассказали URA.RU в минобразования Челябинской области. «Участники экзамена, нарушившие требования, удаляются из пункта проведения экзамена (ППЭ). Факты нарушения могут быть выявлены и после экзамена — по материалам видеонаблюдения и проверок. Результаты участника в таком случае аннулируются», — сообщили URA.RU в минобре. Что запрещено во время проведения ЕГЭ и ОГЭ В министерстве URA.RU назвали пять грубых нарушения порядка во время проведения аттестации. Выпускникам нельзя: Как могут заметить списывание после сдачи ЕГЭ Кроме записей с видеокамер на списывание могут указать работы выпускников. Признаки фиксируются при проверках и обработке бланков ответа. Как отметили в министерстве, бывают и иные случаи определения нарушений. Их перечень не уточнили. Что делать, если выпускника поймали на списывании При раскрытии списывания результаты ученика аннулируются. Девятиклассникам разрешают пересдать ОГЭ в дополнительный период — в сентябре. Такие же условия установили и для выпускников 11-х классов, у которых будут недействительны русский язык и математика. Выпускникам прошлых лет, ученикам иностранных школ и студентам ссузов, сдающим ЕГЭ, пересдать экзамен разрешат не раньше, чем в 2025 году. Ждать до следующего года придется и 11-классникам, бланки которых аннулировали по необязательным предметам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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