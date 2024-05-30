Миллионы пострадавшим в ЧС, масштабное отключение воды в Кургане: главное за 30 мая

Курганцы 30 мая готовятся к масштабному отключению водоснабжения. Пострадавшие от паводка продолжают получать выплаты, в том числе и от страховых компаний. А в Шумихе недоумевают, куда делся новый асфальт. Главные события в регионе — глазами корреспондентов URA.RU
Выплаты за ЧС
Курганцы, пострадавшие из-за паводка, продолжают получать выплаты. Филиал «Росгосстраха» в Курганской области, например, отработал уже порядка 73% страховых случаев. В компании рассказали, что выплатили пострадавшим более 126 млн рублей. Средняя выплата составила более 283 тысяч рублей.
Жители Шумихи потеряли новый асфальт
Горожане пожаловались, что отремонтированная полгода назад улица Кирова в Шумихе осталась без асфальта. С дороги срезали покрытие. По словам шумихинца, новая пешеходная улица была принята в конце прошлого года. В мэрии URA.RU рассказали, что асфальт сняла подрядная организация. Это произошло по причине необходимости устранения дефектов в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту. Работы будут закончены, когда подрядчик устранит все дефекты.
Старинный дом в Кургане снесут
В Кургане жилой дом исправника Александра Дуранова, построенный в 1918 году, возле которого спилили самую большую яблоню, не стал культурным наследием. Об отрицательных результатах экспертизы URA.RU рассказал источник. Таким образом, объект рискует попасть под снос.
Должники по алиментам стали старше
Средний возраст мужчины-должника по алиментам в Курганской области увеличился до 40 лет. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель областного УФССП Ирина Уварова. При этом «средний» должник стал больше работать, но «обеднел», по сравнению с предыдущим годом. Самый возрастной должник в области отметил 80-летие. Средний возраст женщин-должниц также вырос. Раньше он составлял 37 лет, а сейчас — 39. Самой возрастной — 58 лет, самой молодой — 19 лет. По количеству алиментщиков мужчин традиционно больше: 78% исполнительных производств возбуждается в отношении мужчин, 22% — в отношении женщин.
Сделайте запас воды!
Курганцам напомнили о необходимости запастись водой из-за предстоящего отключения водоснабжения. По данным АО «Водный союз», в городе с 31 мая по 1 июня будут реконструировать Арбинские сооружения. В ночь с четверга на пятницу (с 00:00 31 мая) до середины дня субботы (12:00 1 июня) будет остановлена подача воды в город. После возобновления подачи воду с Арбинских сооружений пить можно будет не раньше 4 июня. Именно в этот день будут известны результаты анализа проб.
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