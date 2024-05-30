Самой преданной соратнице экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой прочат отставку. В окружном политистеблишменте уверены, что вице-губернатор Елена Шумакова, курирующая спорт, культуру и образование в правительстве, в скором времени напишет заявление на увольнение вслед за начальницей, сообщил URA.RU инсайдер.
«Шумакова была единственной, кого Комарова забрала с собой в Югру из Госдумы. Это самый доверенный человек экс-губернатора в правительстве. Многие в окружном политбомонде уверены, что они покинут Югру вместе», — делится мнением собеседник агентства.
На вопрос о карьерных перспективах после отставки главы региона вице-губернатор Шумакова отвечать отказалась. «Я пока не готова это комментировать», — сообщила она журналисту агентства по телефону.
Ранее URA.RU писало о том, что свой пост в Совете Федерации может покинуть югорский сенатор Эдуард Исаков. Новый врио глава региона экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук с высокой долей вероятности сменит его после официального вступления в должность.
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