Самой преданной соратнице экс-губернатора ХМАО прочат отставку. Инсайд

Вслед за экс-губернатором ХМАО уход из правительства прочат ее заму Шумаковой
© Служба новостей «URA.RU»
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Отставку прочат вице-губернатору ХМАО Елене Шумаковой
Отставку прочат вице-губернатору ХМАО Елене Шумаковой Фото:

Самой преданной соратнице экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой прочат отставку. В окружном политистеблишменте уверены, что вице-губернатор Елена Шумакова, курирующая спорт, культуру и образование в правительстве, в скором времени напишет заявление на увольнение вслед за начальницей, сообщил URA.RU инсайдер.

«Шумакова была единственной, кого Комарова забрала с собой в Югру из Госдумы. Это самый доверенный человек экс-губернатора в правительстве. Многие в окружном политбомонде уверены, что они покинут Югру вместе», — делится мнением собеседник агентства.

На вопрос о карьерных перспективах после отставки главы региона вице-губернатор Шумакова отвечать отказалась. «Я пока не готова это комментировать», — сообщила она журналисту агентства по телефону.

Ранее URA.RU писало о том, что свой пост в Совете Федерации может покинуть югорский сенатор Эдуард Исаков. Новый врио глава региона экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук с высокой долей вероятности сменит его после официального вступления в должность.

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Самой преданной соратнице экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой прочат отставку. В окружном политистеблишменте уверены, что вице-губернатор Елена Шумакова, курирующая спорт, культуру и образование в правительстве, в скором времени напишет заявление на увольнение вслед за начальницей, сообщил URA.RU инсайдер. «Шумакова была единственной, кого Комарова забрала с собой в Югру из Госдумы. Это самый доверенный человек экс-губернатора в правительстве. Многие в окружном политбомонде уверены, что они покинут Югру вместе», — делится мнением собеседник агентства. На вопрос о карьерных перспективах после отставки главы региона вице-губернатор Шумакова отвечать отказалась. «Я пока не готова это комментировать», — сообщила она журналисту агентства по телефону. Ранее URA.RU писало о том, что свой пост в Совете Федерации может покинуть югорский сенатор Эдуард Исаков. Новый врио глава региона экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук с высокой долей вероятности сменит его после официального вступления в должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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