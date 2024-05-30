Сенатору Совфеда РФ прочат отставку после смены губернатора ХМАО. Инсайд

Сенатору Исакову грозит отставка из Совфеда РФ после смены главы ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Совете Федерации может смениться сенатор от ХМАО
В Совете Федерации может смениться сенатор от ХМАО Фото:

Сенатору Совета Федерации Эдуарду Исакову грозит отставка после ухода с поста губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде.

«У региона две квоты в Совфеде РФ. Одна из них думская, и ее от парламента ХМАО замещает сенатор Александр Новьюхов. А вот вторую кандидатуру утверждает губернатор. И если экс-главу автономного округа Комарову вполне устраивал Исаков, то ее сменщик — врио губернатора Руслан Кухарук — предпочтет, с высокой долей вероятности, видеть на этом посту своего человека. Или просто кого-то другого», — отмечает инсайдер.

Информатор уточнил, что кадровые чистки могут начаться осенью, уже после того, как Кухарук отбросит статус «и.о.». Оперативно получить комментарий сенатора Исакова на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало об отставке Комаровой и обновлении ее бывшей команды после вступления в должность Кухарука. Агентство ведет онлайн-трансляцию трансфера власти в ХМАО и Тюменской области.

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Сенатору Совета Федерации Эдуарду Исакову грозит отставка после ухода с поста губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде. «У региона две квоты в Совфеде РФ. Одна из них думская, и ее от парламента ХМАО замещает сенатор Александр Новьюхов. А вот вторую кандидатуру утверждает губернатор. И если экс-главу автономного округа Комарову вполне устраивал Исаков, то ее сменщик — врио губернатора Руслан Кухарук — предпочтет, с высокой долей вероятности, видеть на этом посту своего человека. Или просто кого-то другого», — отмечает инсайдер. Информатор уточнил, что кадровые чистки могут начаться осенью, уже после того, как Кухарук отбросит статус «и.о.». Оперативно получить комментарий сенатора Исакова на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало об отставке Комаровой и обновлении ее бывшей команды после вступления в должность Кухарука. Агентство ведет онлайн-трансляцию трансфера власти в ХМАО и Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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