В России начнут эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков

30 мая 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Маркировка ноутбуков будет проводиться в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года Фото: Роман Наумов © URA.RU В России анонсирован эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков и телефонных аппаратов, который пройдет с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года. Это следует из нового постановления правительства. «Маркировка ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов будет проводиться в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года», — говорится в пресс-релизе кабмина. Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции является частью усилий по борьбе с нелегальным оборотом товаров и повышению контроля за оборотом рынка. Ранее в эксперимент уже были включены другие виды продукции, а теперь список расширен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России анонсирован эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков и телефонных аппаратов, который пройдет с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года. Это следует из нового постановления правительства. «Маркировка ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов будет проводиться в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года», — говорится в пресс-релизе кабмина. Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции является частью усилий по борьбе с нелегальным оборотом товаров и повышению контроля за оборотом рынка. Ранее в эксперимент уже были включены другие виды продукции, а теперь список расширен.