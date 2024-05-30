30 мая 2024

В России начнут эксперимент по маркировке телефонов и ноутбуков

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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024. Нижний Новгород, ципр 2024, kvadra, ноутбук kvadra
Маркировка ноутбуков будет проводиться в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года Фото:

В России анонсирован эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков и телефонных аппаратов, который пройдет с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года. Это следует из нового постановления правительства.

«Маркировка ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов будет проводиться в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года», — говорится в пресс-релизе кабмина. Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции является частью усилий по борьбе с нелегальным оборотом товаров и повышению контроля за оборотом рынка. Ранее в эксперимент уже были включены другие виды продукции, а теперь список расширен.

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В России анонсирован эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков и телефонных аппаратов, который пройдет с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года. Это следует из нового постановления правительства. «Маркировка ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов будет проводиться в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года», — говорится в пресс-релизе кабмина. Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции является частью усилий по борьбе с нелегальным оборотом товаров и повышению контроля за оборотом рынка. Ранее в эксперимент уже были включены другие виды продукции, а теперь список расширен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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