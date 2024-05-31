Нефтебаза вспыхнула после удара ВСУ в Краснодарском крае

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами.
«Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами», — написал Кондратьев в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ атаковали сразу несколько регионов края. Пострадавших и других разрушений нет.
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