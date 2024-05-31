Нефтебаза вспыхнула после удара ВСУ в Краснодарском крае

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами.

«Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами», — написал Кондратьев в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ атаковали сразу несколько регионов края. Пострадавших и других разрушений нет.

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Нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. «Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами», — написал Кондратьев в telegram-канале. Он отметил, что ВСУ атаковали сразу несколько регионов края. Пострадавших и других разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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