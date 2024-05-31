Джигурда собрался служить в зоне СВО с мужем Блиновской и экс-адвокатом Ефремова

Российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Никита Джигурда собрался служить в зоне СВО в подразделении, в котором состоит муж арестованной скандально известного блогера Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщил источник.
«Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение (ходатайство, которое является основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в конкретном подразделении)», — сказал собеседник агентства РИА Новости. Уточняется, что во время своих поездок в ДНР Джигурда уже посещал подразделение, в котором собирается служить.
Это произошло в марте. Тогда шоумен привез российским военным беспилотники. Джигурда прочитал собственные стихи, спел несколько песен и раздал автографы. Шоумен обсудил с военными последние новости и расспросил о жизни на передовой. Актер также передал подразделению квадрокоптеры и необходимые в быту вещи.
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