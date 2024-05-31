Развлечения Знаменитости Джигурда собрался служить в зоне СВО с мужем Блиновской и экс-адвокатом Ефремова 31 мая 2024 в 08:50 Размер текста - 17 + Джигурда собираться служить в зоне спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Никита Джигурда собрался служить в зоне СВО в подразделении, в котором состоит муж арестованной скандально известного блогера Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщил источник. «Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение (ходатайство, которое является основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в конкретном подразделении)», — сказал собеседник агентства РИА Новости. Уточняется, что во время своих поездок в ДНР Джигурда уже посещал подразделение, в котором собирается служить. Это произошло в марте. Тогда шоумен привез российским военным беспилотники. Джигурда прочитал собственные стихи, спел несколько песен и раздал автографы. Шоумен обсудил с военными последние новости и расспросил о жизни на передовой. Актер также передал подразделению квадрокоптеры и необходимые в быту вещи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Никита Джигурда собрался служить в зоне СВО в подразделении, в котором состоит муж арестованной скандально известного блогера Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщил источник. «Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение (ходатайство, которое является основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в конкретном подразделении)», — сказал собеседник агентства РИА Новости. Уточняется, что во время своих поездок в ДНР Джигурда уже посещал подразделение, в котором собирается служить. Это произошло в марте. Тогда шоумен привез российским военным беспилотники. Джигурда прочитал собственные стихи, спел несколько песен и раздал автографы. Шоумен обсудил с военными последние новости и расспросил о жизни на передовой. Актер также передал подразделению квадрокоптеры и необходимые в быту вещи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям