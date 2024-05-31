Глава МИД Норвегии одобрил сценарий ударов ВСУ вглубь России

31 мая 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил мнение о том, что Украина вправе использовать западное оружие для ударов по территории России. Об этом он сообщил в интервью норвежской телерадиокомпании NRK. «Мы считаем, что Украина имеет совершенно четкое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России…», — сказал Эйде NRK. Он добавил, что Киев может использовать оружие Запада против военных объектов, имеющих отношение к СВО. Эйде подчеркнул, что такие действия Украины являются «совершенно нормальными» в контексте текущего конфликта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил снять ограничение для ВСУ на использование западного оружия. В частности, изменить договоренности по поводу ударов этим вооружением по территории России, передает ОТР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил мнение о том, что Украина вправе использовать западное оружие для ударов по территории России. Об этом он сообщил в интервью норвежской телерадиокомпании NRK. «Мы считаем, что Украина имеет совершенно четкое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России…», — сказал Эйде NRK. Он добавил, что Киев может использовать оружие Запада против военных объектов, имеющих отношение к СВО. Эйде подчеркнул, что такие действия Украины являются «совершенно нормальными» в контексте текущего конфликта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил снять ограничение для ВСУ на использование западного оружия. В частности, изменить договоренности по поводу ударов этим вооружением по территории России, передает ОТР.