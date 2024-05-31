Глава МИД Норвегии одобрил сценарий ударов ВСУ вглубь России

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Путин. Архив, флаг норвегии
В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил мнение о том, что Украина вправе использовать западное оружие для ударов по территории России. Об этом он сообщил в интервью норвежской телерадиокомпании NRK.

«Мы считаем, что Украина имеет совершенно четкое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России…», — сказал Эйде NRK. Он добавил, что Киев может использовать оружие Запада против военных объектов, имеющих отношение к СВО. Эйде подчеркнул, что такие действия Украины являются «совершенно нормальными» в контексте текущего конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил снять ограничение для ВСУ на использование западного оружия. В частности, изменить договоренности по поводу ударов этим вооружением по территории России, передает ОТР.

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Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил мнение о том, что Украина вправе использовать западное оружие для ударов по территории России. Об этом он сообщил в интервью норвежской телерадиокомпании NRK. «Мы считаем, что Украина имеет совершенно четкое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России…», — сказал Эйде NRK. Он добавил, что Киев может использовать оружие Запада против военных объектов, имеющих отношение к СВО. Эйде подчеркнул, что такие действия Украины являются «совершенно нормальными» в контексте текущего конфликта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил снять ограничение для ВСУ на использование западного оружия. В частности, изменить договоренности по поводу ударов этим вооружением по территории России, передает ОТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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