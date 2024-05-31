Mash: ВСУ атаковали Казань беспилотниками «Лютый»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , поле, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
ВСУ атаковали Татарстан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные атаковали Казань, по предварительной информации, дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«ВСУ атаковали Казань, предварительно, дальнобойными дронами «Лютый», — об этом сообщил telegram-канал Mash. Уточняется, что их ранее запускали по Санкт-Петербургу.

Сегодня утром над Татарстаном заметили БПЛА. Кроме того, в Казани на некоторых предприятиях объявили эвакуацию сотрудников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные атаковали Казань, по предварительной информации, дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал Mash. «ВСУ атаковали Казань, предварительно, дальнобойными дронами «Лютый», — об этом сообщил telegram-канал Mash. Уточняется, что их ранее запускали по Санкт-Петербургу. Сегодня утром над Татарстаном заметили БПЛА. Кроме того, в Казани на некоторых предприятиях объявили эвакуацию сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...