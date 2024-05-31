Происшествия Mash: ВСУ атаковали Казань беспилотниками «Лютый» 31 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 + ВСУ атаковали Татарстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные атаковали Казань, по предварительной информации, дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал Mash. «ВСУ атаковали Казань, предварительно, дальнобойными дронами «Лютый», — об этом сообщил telegram-канал Mash. Уточняется, что их ранее запускали по Санкт-Петербургу. Сегодня утром над Татарстаном заметили БПЛА. Кроме того, в Казани на некоторых предприятиях объявили эвакуацию сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские военные атаковали Казань, по предварительной информации, дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал Mash. «ВСУ атаковали Казань, предварительно, дальнобойными дронами «Лютый», — об этом сообщил telegram-канал Mash. Уточняется, что их ранее запускали по Санкт-Петербургу. Сегодня утром над Татарстаном заметили БПЛА. Кроме того, в Казани на некоторых предприятиях объявили эвакуацию сотрудников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям