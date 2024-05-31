Mash: ВСУ атаковали Казань беспилотниками «Лютый»

ВСУ атаковали Татарстан
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные атаковали Казань, по предварительной информации, дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ атаковали Казань, предварительно, дальнобойными дронами «Лютый», — об этом сообщил telegram-канал Mash. Уточняется, что их ранее запускали по Санкт-Петербургу.
Сегодня утром над Татарстаном заметили БПЛА. Кроме того, в Казани на некоторых предприятиях объявили эвакуацию сотрудников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.