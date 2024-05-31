ТАСС: на предприятиях в Казани объявили эвакуацию

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Сотрудникам некоторых предприятий в Казани рекомендовали подготовиться к эвакуации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Казани на некоторых предприятиях объявлена необходимость эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации», — сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Информацию передает ТАСС. Telegram-канал Shot пишет об эвакуации сотрудников химической компании «Казаньоргсинтез».

Кроме того, временно введены ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Отмечается, что направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены на запасной аэродром в Самаре, сообщили в аэропорту. Ранее говорилось о замеченных украинских беспилотниках над городами Салават и Воронино в Татарстане.

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В Казани на некоторых предприятиях объявлена необходимость эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. «В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации», — сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Информацию передает ТАСС. Telegram-канал Shot пишет об эвакуации сотрудников химической компании «Казаньоргсинтез». Кроме того, временно введены ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Отмечается, что направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены на запасной аэродром в Самаре, сообщили в аэропорту. Ранее говорилось о замеченных украинских беспилотниках над городами Салават и Воронино в Татарстане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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