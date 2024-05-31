Происшествия ТАСС: на предприятиях в Казани объявили эвакуацию 31 мая 2024 в 10:18 Размер текста - 17 + Сотрудникам некоторых предприятий в Казани рекомендовали подготовиться к эвакуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Казани на некоторых предприятиях объявлена необходимость эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. «В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации», — сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Информацию передает ТАСС. Telegram-канал Shot пишет об эвакуации сотрудников химической компании «Казаньоргсинтез». Кроме того, временно введены ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Отмечается, что направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены на запасной аэродром в Самаре, сообщили в аэропорту. Ранее говорилось о замеченных украинских беспилотниках над городами Салават и Воронино в Татарстане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Казани на некоторых предприятиях объявлена необходимость эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. «В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации», — сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Информацию передает ТАСС. Telegram-канал Shot пишет об эвакуации сотрудников химической компании «Казаньоргсинтез». Кроме того, временно введены ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Отмечается, что направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены на запасной аэродром в Самаре, сообщили в аэропорту. Ранее говорилось о замеченных украинских беспилотниках над городами Салават и Воронино в Татарстане. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям