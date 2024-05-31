ТАСС: на предприятиях в Казани объявили эвакуацию

В Казани на некоторых предприятиях объявлена необходимость эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
«В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации», — сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Информацию передает ТАСС. Telegram-канал Shot пишет об эвакуации сотрудников химической компании «Казаньоргсинтез».
Кроме того, временно введены ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Отмечается, что направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены на запасной аэродром в Самаре, сообщили в аэропорту. Ранее говорилось о замеченных украинских беспилотниках над городами Салават и Воронино в Татарстане.
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