Над Татарстаном заметили БПЛА

31 мая 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Один беспилотник был замечен над Татарстаном, сообщают очевидцы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беспилотники были замечены местными жителями над городами Салават и Воронино в Татарстане. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Жители одного из районов Татарстана сообщили об упавшем в поле беспилотнике», — передает местный telegram-канал «Еду в Татарстане». Также говорится, что в авиастроительном районе Казани звучала сирена в восемь утра по местному времени. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил , что для обеспечения безопасности введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. URA.RU направило запрос в Минобороны. После получения ответа информация будет обновлена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские беспилотники были замечены местными жителями над городами Салават и Воронино в Татарстане. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Жители одного из районов Татарстана сообщили об упавшем в поле беспилотнике», — передает местный telegram-канал «Еду в Татарстане». Также говорится, что в авиастроительном районе Казани звучала сирена в восемь утра по местному времени. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. URA.RU направило запрос в Минобороны. После получения ответа информация будет обновлена.