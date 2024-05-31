Над Татарстаном заметили БПЛА

Украинские беспилотники были замечены местными жителями над городами Салават и Воронино в Татарстане. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
«Жители одного из районов Татарстана сообщили об упавшем в поле беспилотнике», — передает местный telegram-канал «Еду в Татарстане». Также говорится, что в авиастроительном районе Казани звучала сирена в восемь утра по местному времени. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска.
URA.RU направило запрос в Минобороны. После получения ответа информация будет обновлена.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Украинские беспилотники были замечены местными жителями над городами Салават и Воронино в Татарстане. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Жители одного из районов Татарстана сообщили об упавшем в поле беспилотнике», — передает местный telegram-канал «Еду в Татарстане». Также говорится, что в авиастроительном районе Казани звучала сирена в восемь утра по местному времени. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. URA.RU направило запрос в Минобороны. После получения ответа информация будет обновлена.