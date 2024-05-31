Над Татарстаном заметили БПЛА

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Один беспилотник был замечен над Татарстаном, сообщают очевидцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники были замечены местными жителями над городами Салават и Воронино в Татарстане. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«Жители одного из районов Татарстана сообщили об упавшем в поле беспилотнике», — передает местный telegram-канал «Еду в Татарстане». Также говорится, что в авиастроительном районе Казани звучала сирена в восемь утра по местному времени. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска.

URA.RU направило запрос в Минобороны. После получения ответа информация будет обновлена.

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Украинские беспилотники были замечены местными жителями над городами Салават и Воронино в Татарстане. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Жители одного из районов Татарстана сообщили об упавшем в поле беспилотнике», — передает местный telegram-канал «Еду в Татарстане». Также говорится, что в авиастроительном районе Казани звучала сирена в восемь утра по местному времени. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. URA.RU направило запрос в Минобороны. После получения ответа информация будет обновлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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