Егоров: в Тамбовской области уничтожены беспилотники

В Тамбовской области заметили беспилотники
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью в Тамбовской области пресечена попытка атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.
«В одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа выбиты стекла, пострадавших нет», — сообщили в Правительстве Тамбовской области. Сообщение об атаке выложил у себя в telegram-канале Максим Егоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.