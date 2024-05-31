Егоров: в Тамбовской области уничтожены беспилотники

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Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
В Тамбовской области заметили беспилотники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью в Тамбовской области пресечена попытка атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.

«В одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа выбиты стекла, пострадавших нет», — сообщили в Правительстве Тамбовской области. Сообщение об атаке выложил у себя в telegram-канале Максим Егоров.

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Ночью в Тамбовской области пресечена попытка атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров. «В одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа выбиты стекла, пострадавших нет», — сообщили в Правительстве Тамбовской области. Сообщение об атаке выложил у себя в telegram-канале Максим Егоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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