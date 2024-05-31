Егоров: в Тамбовской области уничтожены беспилотники

31 мая 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

В Тамбовской области заметили беспилотники Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью в Тамбовской области пресечена попытка атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров. «В одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа выбиты стекла, пострадавших нет», — сообщили в Правительстве Тамбовской области. Сообщение об атаке выложил у себя в telegram-канале Максим Егоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью в Тамбовской области пресечена попытка атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров. «В одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа выбиты стекла, пострадавших нет», — сообщили в Правительстве Тамбовской области. Сообщение об атаке выложил у себя в telegram-канале Максим Егоров.