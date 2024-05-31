Экс-губернатор Юревич попал в дело о банкротстве главного застройщика Челябинска

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич привлечен к делу о доведении до банкротства ООО «Гринфлайт», реализовывавшего крупнейший Челябинске проект по строительству района «Академ риверсайд». Такое решение принял 31 мая Арбитражный суд региона.
«Конкурсный управляющий обратился с заявлением, в котором просит привлечь солидарно Мануйлова Сергея Николаевича, Москалюка Александра Евгеньевича, Санникова Виталия Валерьевича, Юревича Михаила Валериевича, ООО „Медиа-Стиль“, ООО „Центр современных технологий“ к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суд постановил признать доказанным наличие оснований для привлечения Юревича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО „Гринфлайт“ за доведение до банкротства. В удовлетворении заявления в части требований к иным ответчикам отказать», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.
Компания «Гринфлайт» возводила микрорайон «Академ Риверсайд» в Челябинске. Весной 2016 года строительство полностью остановилось, без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. В этот момент «Гринфлайт» возглавлял бывший вице-мэр Челябинска Мануйлов, до 2013 года работавший замглавы администрации областного центра. Работы возобновились после смены директора компании и банкротства «Гринфлайта».
Мануйлов в 2018 году был приговорен к 2,5 года колонии общего режима за обман дольщиков «Гринфлайта». Юревич после досрочной отставки покинул Россию и находится за границей. Генпрокуратура добилась национализации основанного им холдинга «Макфа».
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