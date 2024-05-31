Федорищев успел поработать в правительстве РФ и в Самарской области
Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Такое предложение было сделано в ходе встречи президента с Федорищевым в Кремле. Информацию сообщает Кремль.
Федорищев с марта 2016 года работал заместителем губернатора Тульской области, потом — председателем правительства региона. Предыдущий глава Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 31 мая, объявил об отставке.
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