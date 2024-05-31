Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область. Видео

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Федорищев успел поработать в правительстве РФ и в Самарской области
Федорищев успел поработать в правительстве РФ и в Самарской области Фото:

Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Такое предложение было сделано в ходе встречи президента с Федорищевым в Кремле. Информацию сообщает Кремль.

Федорищев с марта 2016 года работал заместителем губернатора Тульской области, потом — председателем правительства региона. Предыдущий глава Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 31 мая, объявил об отставке.

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Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Такое предложение было сделано в ходе встречи президента с Федорищевым в Кремле. Информацию сообщает Кремль. Федорищев с марта 2016 года работал заместителем губернатора Тульской области, потом — председателем правительства региона. Предыдущий глава Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 31 мая, объявил об отставке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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