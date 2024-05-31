Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область. Видео

31 мая 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Федорищев успел поработать в правительстве РФ и в Самарской области Фото: скрин с telegram-канала «Кремль. Новости» (https://t.me/news_kremlin/3714) Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Такое предложение было сделано в ходе встречи президента с Федорищевым в Кремле. Информацию сообщает Кремль. Федорищев с марта 2016 года работал заместителем губернатора Тульской области, потом — председателем правительства региона. Предыдущий глава Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 31 мая, объявил об отставке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Такое предложение было сделано в ходе встречи президента с Федорищевым в Кремле. Информацию сообщает Кремль. Федорищев с марта 2016 года работал заместителем губернатора Тульской области, потом — председателем правительства региона. Предыдущий глава Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 31 мая, объявил об отставке.