Губернатор Самарской области покинул свой пост: биография, достижения, управленческий кризис

Азаров покинул должность губернатора Самарской области

31 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Азаров подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями области, были достигнуты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Самарской области. Он подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты, а также поблагодарил людей за совместную работу и поддержку. О биографии Азарова и его последних достижениях — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Дмитрий Азаров родился 9 августа 1970 года в городе Куйбышев (сейчас Самара). В 1992 году он окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «инженер-системотехник», а в 1994 году с отличием получил диплом Бузулукского финансово-экономического колледжа. В 2003 году защитил диссертацию на тему «Совершенствование организационно-экономического механизма формирования прибыльности коммерческой организации» и получил степень кандидата экономических наук. Карьера до политики Азаров начал свою карьеру на ряде должностей в частных компаниях Самарской области, включая программиста, бухгалтера и экономиста, также работал в территориальной налоговой службе. В 1995 году он стал заместителем директора по экономике на Самарском заводе котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов. Путь к власти С 1998 по 2001 год Азаров трудился на руководящих должностях в промышленных предприятиях, включая завод «Синтезкаучук» и ООО «Волгапромхим». Затем он возглавил ООО «Средневолжская газовая компания» до 2006 года, после чего был назначен первым заместителем главы городского округа Самара, где курировал важные департаменты, включая экономику и финансы. Государственная служба В период с 2008 по 2010 год Азаров занимал должность министра природопользования Самарской области. В 2009 году он вошел в список управленческих кадров под патронатом президента РФ. С 2010 по 2014 годы он исполнял обязанности мэра Самары, а также возглавлял различные ассоциации и советы, связанные с местным самоуправлением и региональной политикой. 9 сентября 2018 года Дмитрий Азаров был избран губернатором Самарской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На посту губернатора В 2017 году Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области, а в 2018 году уверенно победил на выборах губернатора. Его повторное избрание в 2023 году с подавляющим большинством подтвердило его популярность и эффективность в роли руководителя региона. Общественная и политическая деятельность Азаров активно участвует в жизни политических структур, будучи членом президиума Госсовета РФ и председателем комиссии по культуре. Он также занимает ключевые позиции в партии «Единая Россия», включая секретаря самарского областного отделения и членство в бюро высшего совета. Награды За свою службу Дмитрий Азаров был удостоен орденами Дружбы, Александра Невского и орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени от Русской православной церкви. Управленческий кризис В ноябре 2023 года произошли аресты высокопоставленных чиновников из команды Дмитрия Азарова. Среди задержанных оказались Виктор Кудряшов, председатель правительства Самарской области, и Михаил Асеев, исполняющий обязанности руководителя местного Министерства строительства. Кудряшова обвиняют в превышении расходов на строительство метрополитена, из-за чего стоимость проекта возросла до 18,4 миллиардов рублей. Асеева подозревают в незаконном переводе средств в размере 194 миллионов рублей строительной компании «Волгатрансстройпроект», занимающейся возведением станции метро, передает «Лента.ру». В то же время Азаров покинул Самарскую область и отправился в Москву, где, по данным издания «Коммерсант», пытался наладить контакты с высшим руководством администрации президента для разрешения политического кризиса в регионе. После визита в столицу губернатор поехал в Донецкую народную республику, а затем вернулся в Самару. Однако 27 ноября он снова покинул регион, как стало известно изданию. Отставка Дмитрий Азаров объявил о своей отставке с поста губернатора. Он не уточнил причины, побудившие его принять такое решение. В качестве потенциального кандидата на пост главы региона рассматривается первый замгубернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Эту информацию предоставили источники газеты «Коммерсант», близкие к министерскому кабинету и администрации президента. Издание «Коммерсант» предвещало возможную отставку Азарова, отмечая управленческие проблемы в регионе. После его инаугурации в сентябре 2023 года в Самарской области наблюдался «управленческий коллапс», выраженном в арестах нескольких высокопоставленных чиновников и затягивании процесса формирования нового правительства, которое по-прежнему остается временным. Азаров поблагодарил Путина за оказанное доверие личная страница Азарова в соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Самарской области. Он подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты, а также поблагодарил людей за совместную работу и поддержку. О биографии Азарова и его последних достижениях — в материале URA.RU. Дмитрий Азаров родился 9 августа 1970 года в городе Куйбышев (сейчас Самара). В 1992 году он окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «инженер-системотехник», а в 1994 году с отличием получил диплом Бузулукского финансово-экономического колледжа. В 2003 году защитил диссертацию на тему «Совершенствование организационно-экономического механизма формирования прибыльности коммерческой организации» и получил степень кандидата экономических наук. Азаров начал свою карьеру на ряде должностей в частных компаниях Самарской области, включая программиста, бухгалтера и экономиста, также работал в территориальной налоговой службе. В 1995 году он стал заместителем директора по экономике на Самарском заводе котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов. С 1998 по 2001 год Азаров трудился на руководящих должностях в промышленных предприятиях, включая завод «Синтезкаучук» и ООО «Волгапромхим». Затем он возглавил ООО «Средневолжская газовая компания» до 2006 года, после чего был назначен первым заместителем главы городского округа Самара, где курировал важные департаменты, включая экономику и финансы. В период с 2008 по 2010 год Азаров занимал должность министра природопользования Самарской области. В 2009 году он вошел в список управленческих кадров под патронатом президента РФ. С 2010 по 2014 годы он исполнял обязанности мэра Самары, а также возглавлял различные ассоциации и советы, связанные с местным самоуправлением и региональной политикой. В 2017 году Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области, а в 2018 году уверенно победил на выборах губернатора. Его повторное избрание в 2023 году с подавляющим большинством подтвердило его популярность и эффективность в роли руководителя региона. Азаров активно участвует в жизни политических структур, будучи членом президиума Госсовета РФ и председателем комиссии по культуре. Он также занимает ключевые позиции в партии «Единая Россия», включая секретаря самарского областного отделения и членство в бюро высшего совета. За свою службу Дмитрий Азаров был удостоен орденами Дружбы, Александра Невского и орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени от Русской православной церкви. В ноябре 2023 года произошли аресты высокопоставленных чиновников из команды Дмитрия Азарова. Среди задержанных оказались Виктор Кудряшов, председатель правительства Самарской области, и Михаил Асеев, исполняющий обязанности руководителя местного Министерства строительства. Кудряшова обвиняют в превышении расходов на строительство метрополитена, из-за чего стоимость проекта возросла до 18,4 миллиардов рублей. Асеева подозревают в незаконном переводе средств в размере 194 миллионов рублей строительной компании «Волгатрансстройпроект», занимающейся возведением станции метро, передает «Лента.ру». В то же время Азаров покинул Самарскую область и отправился в Москву, где, по данным издания «Коммерсант», пытался наладить контакты с высшим руководством администрации президента для разрешения политического кризиса в регионе. После визита в столицу губернатор поехал в Донецкую народную республику, а затем вернулся в Самару. Однако 27 ноября он снова покинул регион, как стало известно изданию. Дмитрий Азаров объявил о своей отставке с поста губернатора. Он не уточнил причины, побудившие его принять такое решение. В качестве потенциального кандидата на пост главы региона рассматривается первый замгубернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Эту информацию предоставили источники газеты «Коммерсант», близкие к министерскому кабинету и администрации президента. Издание «Коммерсант» предвещало возможную отставку Азарова, отмечая управленческие проблемы в регионе. После его инаугурации в сентябре 2023 года в Самарской области наблюдался «управленческий коллапс», выраженном в арестах нескольких высокопоставленных чиновников и затягивании процесса формирования нового правительства, которое по-прежнему остается временным.