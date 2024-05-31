Почему Путин доверил Самару человеку Белоусова и Чемезова

Самарский политолог: Белоусов и Чемезов заинтересованы в назначении Федорищева

31 мая 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU В назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области были заинтересованы министр обороны Андрей Белоусов и элитная группа «Ростеха». Это связано с высокой концентрацией в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснил URA.RU самарский политолог, руководитель Центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко. «Хочу предложить вам поработать в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие. Как вы видите эту возможную работу и на чем, считаете, нужно было бы сосредоточить внимание?» — поинтересовался президент. По словам Федорищева, с Самарской областью он знаком по работе в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» (ее возглавляет бывший руководитель Федорищева — экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин). «В первую очередь будем опираться на мнение людей. По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей, — отметил он. — Сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри: от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее». По просьбе Путина Федорищев рассказал о своей работе в правительстве России (в Минэкономики) и в Тульской области, где он занимал пост председателя регионального правительства. На этих должностях врио губернатора Самарской области получил опыт работы с нацпроектами и с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, занимался социально-экономическим развитием Тульской области в целом. Политолог Дмитрий Лобойко сообщил URA.RU, что ранее Федорищев работал с нынешним министром обороны РФ Андреем Белоусовым. С учетом того, что страна ведет СВО, а Самарская область — регион с «сильно развитым ОПК и ракетно-космическим комплексом», связь с Белоусовым, как и с «Ростехом», является «едва ли не более значимой», чем, например, связь с нынешним секретарем Госсовета Алексеем Дюминым. «В Самарской области много предприятий, связанных с военной историей. Поэтому задачи Федорищева могут быть связаны именно с этим», — пояснил Лобойко. Политолог также отметил, что некоторые члены команды бывшего губернатора Дмитрия Азарова уже получили предложения от представителей Федорищева продолжить работу с новым руководителем. Ряд громких уголовных дел в отношении высокопоставленных самарских чиновников могли дискредитировать всю команду Азарова, но этого не произошло. Дмитрий Азаров, который возглавлял Самарскую область с 2017 года, утром 31 мая объявил о своей отставке. Днем ранее то же самое сделала Наталья Комарова, которая с 2010 года руководила Ханты-Мансийским автономным округом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В назначении Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области были заинтересованы министр обороны Андрей Белоусов и элитная группа «Ростеха». Это связано с высокой концентрацией в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснил URA.RU самарский политолог, руководитель Центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко. «Хочу предложить вам поработать в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие. Как вы видите эту возможную работу и на чем, считаете, нужно было бы сосредоточить внимание?» — поинтересовался президент. По словам Федорищева, с Самарской областью он знаком по работе в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» (ее возглавляет бывший руководитель Федорищева — экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин). «В первую очередь будем опираться на мнение людей. По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей, — отметил он. — Сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри: от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее». По просьбе Путина Федорищев рассказал о своей работе в правительстве России (в Минэкономики) и в Тульской области, где он занимал пост председателя регионального правительства. На этих должностях врио губернатора Самарской области получил опыт работы с нацпроектами и с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, занимался социально-экономическим развитием Тульской области в целом. Политолог Дмитрий Лобойко сообщил URA.RU, что ранее Федорищев работал с нынешним министром обороны РФ Андреем Белоусовым. С учетом того, что страна ведет СВО, а Самарская область — регион с «сильно развитым ОПК и ракетно-космическим комплексом», связь с Белоусовым, как и с «Ростехом», является «едва ли не более значимой», чем, например, связь с нынешним секретарем Госсовета Алексеем Дюминым. «В Самарской области много предприятий, связанных с военной историей. Поэтому задачи Федорищева могут быть связаны именно с этим», — пояснил Лобойко. Политолог также отметил, что некоторые члены команды бывшего губернатора Дмитрия Азарова уже получили предложения от представителей Федорищева продолжить работу с новым руководителем. Ряд громких уголовных дел в отношении высокопоставленных самарских чиновников могли дискредитировать всю команду Азарова, но этого не произошло. Дмитрий Азаров, который возглавлял Самарскую область с 2017 года, утром 31 мая объявил о своей отставке. Днем ранее то же самое сделала Наталья Комарова, которая с 2010 года руководила Ханты-Мансийским автономным округом.