Военкор Симонов: ВСУ обстреливают Белгород кассетными HIMARS

В Белгороде и Белгородском районе прозвучала сирена ракетной опасности. Предварительно, ВСУ атаковали регион с помощью HIMARS. Об этом сообщил военный корреспондент RT Александр Симонов.
«Предварительно, обстрелы велись HIMARS с кассетной боевой частью. Ждите официальной информации», — сообщил Симонов. Об этом он написал в своем
Губернатор региона Вячеслав Гладков объявлял в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность. Об этом он писал в своем Telegram.
«Военкоры Русской Весны» пишут, что в регионе прозвучало более 20 взрывов. На данный момент официального подтверждения информации об атаке не поступало.
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