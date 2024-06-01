Происшествия Военкор Симонов: ВСУ обстреливают Белгород кассетными HIMARS 01 июня 2024 в 19:02 Размер текста - 17 + ВСУ обстреляли территорию РФ Фото: Marine Corps Lance Cpl. Dean Gurule / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде и Белгородском районе прозвучала сирена ракетной опасности. Предварительно, ВСУ атаковали регион с помощью HIMARS. Об этом сообщил военный корреспондент RT Александр Симонов. «Предварительно, обстрелы велись HIMARS с кассетной боевой частью. Ждите официальной информации», — сообщил Симонов. Об этом он написал в своем telegram-канале . Губернатор региона Вячеслав Гладков объявлял в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность. Об этом он писал в своем Telegram. «Военкоры Русской Весны» пишут, что в регионе прозвучало более 20 взрывов. На данный момент официального подтверждения информации об атаке не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Белгороде и Белгородском районе прозвучала сирена ракетной опасности. Предварительно, ВСУ атаковали регион с помощью HIMARS. Об этом сообщил военный корреспондент RT Александр Симонов. «Предварительно, обстрелы велись HIMARS с кассетной боевой частью. Ждите официальной информации», — сообщил Симонов. Об этом он написал в своем telegram-канале. Губернатор региона Вячеслав Гладков объявлял в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность. Об этом он писал в своем Telegram. «Военкоры Русской Весны» пишут, что в регионе прозвучало более 20 взрывов. На данный момент официального подтверждения информации об атаке не поступало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям