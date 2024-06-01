Военкор Симонов: ВСУ обстреливают Белгород кассетными HIMARS

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ВСУ обстреляли территорию РФ Фото:
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В Белгороде и Белгородском районе прозвучала сирена ракетной опасности. Предварительно, ВСУ атаковали регион с помощью HIMARS. Об этом сообщил военный корреспондент RT Александр Симонов.

«Предварительно, обстрелы велись HIMARS с кассетной боевой частью. Ждите официальной информации», — сообщил Симонов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Губернатор региона Вячеслав Гладков объявлял в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность. Об этом он писал в своем Telegram.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что в регионе прозвучало более 20 взрывов. На данный момент официального подтверждения информации об атаке не поступало.

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В Белгороде и Белгородском районе прозвучала сирена ракетной опасности. Предварительно, ВСУ атаковали регион с помощью HIMARS. Об этом сообщил военный корреспондент RT Александр Симонов. «Предварительно, обстрелы велись HIMARS с кассетной боевой частью. Ждите официальной информации», — сообщил Симонов. Об этом он написал в своем telegram-канале. Губернатор региона Вячеслав Гладков объявлял в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность. Об этом он писал в своем Telegram. «Военкоры Русской Весны» пишут, что в регионе прозвучало более 20 взрывов. На данный момент официального подтверждения информации об атаке не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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