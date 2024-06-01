Над Белгородской областью сбиты два БПЛА и ракета «Нептун»

01 июня 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Два украинских беспилотника и противокорабельная ракета «Нептун» уничтожены над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России. По информации ведомства, атака была зафиксирована 1 июня В период с 18.00 до 19.30 по московскому времени. «Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета «Нептун», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Минобороны. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО России уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Осколки вражеских снарядов упали в Белгороде возле Центрального рынка и на пляж «Берега». Попаданий в жилые дома не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два украинских беспилотника и противокорабельная ракета «Нептун» уничтожены над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России. По информации ведомства, атака была зафиксирована 1 июня В период с 18.00 до 19.30 по московскому времени. «Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета «Нептун», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Минобороны. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО России уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Осколки вражеских снарядов упали в Белгороде возле Центрального рынка и на пляж «Берега». Попаданий в жилые дома не было.