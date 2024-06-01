Над Белгородской областью сбиты два БПЛА и ракета «Нептун»

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ВСУ снова обстреляли Белгородскую область (фото из архива) Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Два украинских беспилотника и противокорабельная ракета «Нептун» уничтожены над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, атака была зафиксирована 1 июня В период с 18.00 до 19.30 по московскому времени. «Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета «Нептун», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО России уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Осколки вражеских снарядов упали в Белгороде возле Центрального рынка и на пляж «Берега». Попаданий в жилые дома не было.

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Два украинских беспилотника и противокорабельная ракета «Нептун» уничтожены над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России. По информации ведомства, атака была зафиксирована 1 июня В период с 18.00 до 19.30 по московскому времени. «Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета «Нептун», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Минобороны. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО России уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Осколки вражеских снарядов упали в Белгороде возле Центрального рынка и на пляж «Берега». Попаданий в жилые дома не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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