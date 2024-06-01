Над Белгородом отработала система ПВО: сбиты несколько воздушных целей

01 июня 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

На месте падения осколков работают оперативные службы (фото из архива) Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Системы ПВО России уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано», — сообщил Гладков в своем telegram-канале . Пострадавших и погибших нет, уточнил глава региона. Осколки вражеских снарядов упали в Белгороде возле Центрального рынка и на пляж «Берега». Также был прилет в селе Таврово Белгородского района. Ранее военкор RT Александр Симонов сообщил, что ВСУ бьют по Белгороду ракетами HIMARS с кассетной боевой частью. Официального подтверждения этой информации не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системы ПВО России уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Пострадавших и погибших нет, уточнил глава региона. Осколки вражеских снарядов упали в Белгороде возле Центрального рынка и на пляж «Берега». Также был прилет в селе Таврово Белгородского района. Ранее военкор RT Александр Симонов сообщил, что ВСУ бьют по Белгороду ракетами HIMARS с кассетной боевой частью. Официального подтверждения этой информации не было.