Над Белгородом отработала система ПВО: сбиты несколько воздушных целей

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, мчс, обстрел, белгород
На месте падения осколков работают оперативные службы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Системы ПВО России уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавших и погибших нет, уточнил глава региона. Осколки вражеских снарядов упали в Белгороде возле Центрального рынка и на пляж «Берега». Также был прилет в селе Таврово Белгородского района.

Ранее военкор RT Александр Симонов сообщил, что ВСУ бьют по Белгороду ракетами HIMARS с кассетной боевой частью. Официального подтверждения этой информации не было.

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Системы ПВО России уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Пострадавших и погибших нет, уточнил глава региона. Осколки вражеских снарядов упали в Белгороде возле Центрального рынка и на пляж «Берега». Также был прилет в селе Таврово Белгородского района. Ранее военкор RT Александр Симонов сообщил, что ВСУ бьют по Белгороду ракетами HIMARS с кассетной боевой частью. Официального подтверждения этой информации не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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