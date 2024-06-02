Глава Республики Коми сообщил о причине пожара на НПЗ

Глава Коми Уйба: пожар на НПЗ произошел из-за несоблюдения техники безопасности
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, задымление
Владимир Уйба взял ситуацию с пожаром на личный контроль (архивное фото) Фото:

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте не связано с атакой БПЛА. Всему виной стало несоблюдение техники безопасности, сообщил глава республики Коми Владимир Уйба.

«Пожар на НПЗ в Ухте не связан с атакой беспилотников. Причиной инцидента стало несоблюдение правил техбезопасности», — сказал Владимир Уйба, передает РИА Новости. Он уточнил, что взял ситуацию на личный контроль.

Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Ухте. В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали три человека.

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Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте не связано с атакой БПЛА. Всему виной стало несоблюдение техники безопасности, сообщил глава республики Коми Владимир Уйба. «Пожар на НПЗ в Ухте не связан с атакой беспилотников. Причиной инцидента стало несоблюдение правил техбезопасности», — сказал Владимир Уйба, передает РИА Новости. Он уточнил, что взял ситуацию на личный контроль. Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Ухте. В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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