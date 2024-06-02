Происшествия Пожары Глава Республики Коми сообщил о причине пожара на НПЗ Глава Коми Уйба: пожар на НПЗ произошел из-за несоблюдения техники безопасности 02 июня 2024 в 16:22 Размер текста - 17 + Владимир Уйба взял ситуацию с пожаром на личный контроль (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте не связано с атакой БПЛА. Всему виной стало несоблюдение техники безопасности, сообщил глава республики Коми Владимир Уйба. «Пожар на НПЗ в Ухте не связан с атакой беспилотников. Причиной инцидента стало несоблюдение правил техбезопасности», — сказал Владимир Уйба, передает РИА Новости. Он уточнил, что взял ситуацию на личный контроль. Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Ухте. В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали три человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте не связано с атакой БПЛА. Всему виной стало несоблюдение техники безопасности, сообщил глава республики Коми Владимир Уйба. «Пожар на НПЗ в Ухте не связан с атакой беспилотников. Причиной инцидента стало несоблюдение правил техбезопасности», — сказал Владимир Уйба, передает РИА Новости. Он уточнил, что взял ситуацию на личный контроль. Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Ухте. В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали три человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям