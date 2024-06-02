Глава Республики Коми сообщил о причине пожара на НПЗ

Владимир Уйба взял ситуацию с пожаром на личный контроль (архивное фото)
Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте не связано с атакой БПЛА. Всему виной стало несоблюдение техники безопасности, сообщил глава республики Коми Владимир Уйба.
«Пожар на НПЗ в Ухте не связан с атакой беспилотников. Причиной инцидента стало несоблюдение правил техбезопасности», — сказал Владимир Уйба, передает РИА Новости. Он уточнил, что взял ситуацию на личный контроль.
Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Ухте. В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали три человека.
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