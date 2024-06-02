В Белом доме заявили о нежелании Байдена быть ответственным за третью мировую войну

Кирби: Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны

Джо Байден не хочет конфликта с Россией, сказал Джон Кирби Фото: Official White House / Erin Scott

Президент США Джо Байден не намерен быть ответственным за развязыванием третьей мировой войны. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

«Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — сказал Джон Кирби. Его слова приводит телеканал ABC.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил, что американская сторона под началом Байдена уже воюет с Россией и провоцирует начало третьей мировой. По его словам, Вашингтон позволяет бывшему актеру Байдену запускать ракеты по российской территории, передает RT.