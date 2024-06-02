В Белом доме заявили о нежелании Байдена быть ответственным за третью мировую войну

Президент США Джо Байден не намерен быть ответственным за развязыванием третьей мировой войны. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
«Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», —
Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил, что американская сторона под началом Байдена уже воюет с Россией и провоцирует начало третьей мировой. По его словам, Вашингтон позволяет бывшему актеру Байдену запускать ракеты по российской территории, передает RT.
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