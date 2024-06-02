В Белом доме заявили о нежелании Байдена быть ответственным за третью мировую войну

Кирби: Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден не хочет конфликта с Россией, сказал Джон Кирби Фото:

Президент США Джо Байден не намерен быть ответственным за развязыванием третьей мировой войны. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

«Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — сказал Джон Кирби. Его слова приводит телеканал ABC.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил, что американская сторона под началом Байдена уже воюет с Россией и провоцирует начало третьей мировой. По его словам, Вашингтон позволяет бывшему актеру Байдену запускать ракеты по российской территории, передает RT.

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Президент США Джо Байден не намерен быть ответственным за развязыванием третьей мировой войны. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. «Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — сказал Джон Кирби. Его слова приводит телеканал ABC. Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил, что американская сторона под началом Байдена уже воюет с Россией и провоцирует начало третьей мировой. По его словам, Вашингтон позволяет бывшему актеру Байдену запускать ракеты по российской территории, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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