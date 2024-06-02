02 июня 2024

Бузова поставила точку в отношениях с Давой

Бузова заявила, что больше ничего не испытывает к Даве
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
Телеведущая ничего не испытывает к бывшему возлюбленному Фото:

Телеведущая Ольга Бузова поставила точку в отношениях с блогером Давидом Манукяном (более известный как Дава). Она больше ничего не чувствует к нему. Об этом Бузова заявила после поцелуя с Давой на шоу «Сокровища императора» на ТНТ.

«Я давно хотела это сделать. Мне нужно было проверить свои чувства. Давид, сейчас я поняла, что больше ничего к тебе не чувствую. Наша история на этом точно закончена», — сказала Бузова после поцелуя с блогером в финале шоу «Сокровища императора».

Телеведущая и блогер разошлись в 2021 году спустя всего год отношений. Три года они не поддерживали общения и впервые встретились на съемках шоу, где Бузова была ведущей, а Дава — участником вместе с братом Арманом.

В каждой серии экс-возлюбленные флиртовали и высказывали друг другу обиды. Бузова обвинила Даву в желании постоянно использовать людей. «Ты очаровываешь, входишь в доверие, а потом используешь людей», — сказала Бузова. Блогер с такими упреками не согласился и заявил, что использует в своих интересах далеко не всех.

Бузова ранее подшутила над пришедшим на ее концерт с цветами Давой в строгом черном костюме. В руках он держал огромную корзину роз. Букет передали певице. Бузова пошутила, что у Манукяна остался «хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», пишет «Национальная служба новостей».

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Телеведущая Ольга Бузова поставила точку в отношениях с блогером Давидом Манукяном (более известный как Дава). Она больше ничего не чувствует к нему. Об этом Бузова заявила после поцелуя с Давой на шоу «Сокровища императора» на ТНТ. «Я давно хотела это сделать. Мне нужно было проверить свои чувства. Давид, сейчас я поняла, что больше ничего к тебе не чувствую. Наша история на этом точно закончена», — сказала Бузова после поцелуя с блогером в финале шоу «Сокровища императора». Телеведущая и блогер разошлись в 2021 году спустя всего год отношений. Три года они не поддерживали общения и впервые встретились на съемках шоу, где Бузова была ведущей, а Дава — участником вместе с братом Арманом. В каждой серии экс-возлюбленные флиртовали и высказывали друг другу обиды. Бузова обвинила Даву в желании постоянно использовать людей. «Ты очаровываешь, входишь в доверие, а потом используешь людей», — сказала Бузова. Блогер с такими упреками не согласился и заявил, что использует в своих интересах далеко не всех. Бузова ранее подшутила над пришедшим на ее концерт с цветами Давой в строгом черном костюме. В руках он держал огромную корзину роз. Букет передали певице. Бузова пошутила, что у Манукяна остался «хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», пишет «Национальная служба новостей».
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