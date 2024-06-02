МИД Словакии: покушение на Фицо произошло по политическим причинам

Министр иностранных дел Словакии Петер Сийярто назвал покушение на премьер-министра Роберта Фицо результатом «кампании ненависти», инициированной его политическими противниками. По мнению Сийярто, эта кампания началась после победы Фицо на выборах и очевидного отступления от курса предыдущего либерального правительства.
«Это была действительно кампания ненависти. И вот тогда, в результате такой ненависти, произошло покушение. Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!» — приводит слова Сийярто белорусский телеканал ОНТ.
По словам главы внешнеполитического ведомства Словакии, за развитием негативной риторики стояли либеральные СМИ и политики. Сийярто подчеркнул, что атака на Фицо стала шокирующим событием для региона и всей Европы, учитывая её жестокость и контекст политического давления.
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