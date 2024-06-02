02 июня 2024

МИД Словакии: покушение на Фицо произошло по политическим причинам

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В Фицо совершили пять выстрелов
В Фицо совершили пять выстрелов Фото:
новость из сюжета
В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Министр иностранных дел Словакии Петер Сийярто назвал покушение на премьер-министра Роберта Фицо результатом «кампании ненависти», инициированной его политическими противниками. По мнению Сийярто, эта кампания началась после победы Фицо на выборах и очевидного отступления от курса предыдущего либерального правительства.

«Это была действительно кампания ненависти. И вот тогда, в результате такой ненависти, произошло покушение. Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!» — приводит слова Сийярто белорусский телеканал ОНТ.

По словам главы внешнеполитического ведомства Словакии, за развитием негативной риторики стояли либеральные СМИ и политики. Сийярто подчеркнул, что атака на Фицо стала шокирующим событием для региона и всей Европы, учитывая её жестокость и контекст политического давления.

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Министр иностранных дел Словакии Петер Сийярто назвал покушение на премьер-министра Роберта Фицо результатом «кампании ненависти», инициированной его политическими противниками. По мнению Сийярто, эта кампания началась после победы Фицо на выборах и очевидного отступления от курса предыдущего либерального правительства. «Это была действительно кампания ненависти. И вот тогда, в результате такой ненависти, произошло покушение. Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!» — приводит слова Сийярто белорусский телеканал ОНТ. По словам главы внешнеполитического ведомства Словакии, за развитием негативной риторики стояли либеральные СМИ и политики. Сийярто подчеркнул, что атака на Фицо стала шокирующим событием для региона и всей Европы, учитывая её жестокость и контекст политического давления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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