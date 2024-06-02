В смертельном ДТП на трассе ХМАО пострадали дети

На трассе Белоярского района ХМАО легковой автомобиль съехал в кювет, из-за чего 38-летний пассажир погиб, а водитель, другой пассажир и трое детей получили травмы. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.
«1 июня около 06:05 в городе Белоярский, 22-летний водитель „Ваз“, по неустановленной причине, допустил съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля», — пояснили в публикации ведомства. Пострадавший в ДТП 38-летний пассажир скончался в течение суток после аварии, а детей с травмами госпитализировали.
В ГАИ напомнили югорчанам о том, что управлять автомобилем необходимо со всей внимательностью, соблюдая скоростной режим. В противном случае, легко спровоцировать ДТП подобного характера.
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