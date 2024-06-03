На Украине пытались убить израильского бойца MMA

На бойца MMA на Украине попытались совершить нападение, пишет газетаФото: Haim Gozali/https://t.me/haimgozali1
Израильский боец MMA Хаим Гозали, который прибыл на Украину для участия в соревнованиях, сообщил о покушении на него. Полиция попыталась скрыть инцидент и депортировала спортсмена. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
«Гозали пережил покушение на убийство в Украине на прошлой неделе, остановившись в отеле со своим сыном Эладом и тренером Бен эль-Хасидом», — передает газета. Отмечается, что полиция попыталась скрыть инцидент.
Инцидент произошел в городе на Украине, который находится около границы с Румынией. Неизвестные с холодным оружием ворвались в гостиницу, где проживал боец с сыном и тренером. После нападения спортсмен смог укрыться на крыше здания в ожидании полиции. После инцидента Гозали сообщил, что сотрудники правоохранительных органов попытались скрыть произошедшее и не позволили спортсмену остаться в стране.
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Израильский боец MMA Хаим Гозали, который прибыл на Украину для участия в соревнованиях, сообщил о покушении на него. Полиция попыталась скрыть инцидент и депортировала спортсмена. Об этом сообщает газета Jerusalem Post. «Гозали пережил покушение на убийство в Украине на прошлой неделе, остановившись в отеле со своим сыном Эладом и тренером Бен эль-Хасидом», — передает газета. Отмечается, что полиция попыталась скрыть инцидент. Инцидент произошел в городе на Украине, который находится около границы с Румынией. Неизвестные с холодным оружием ворвались в гостиницу, где проживал боец с сыном и тренером. После нападения спортсмен смог укрыться на крыше здания в ожидании полиции. После инцидента Гозали сообщил, что сотрудники правоохранительных органов попытались скрыть произошедшее и не позволили спортсмену остаться в стране.