Казахстан запретил ввоз пшеницы из России

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Запрет будет действовать до 12 октября
Запрет будет действовать до 12 октября Фото:

Минсельхоз Казахстана ввел запрет на ввоз пшеницы на территорию республики. Как URA.RU сообщили 3 июня в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, ограничения будут действовать до 12 октября.

«Запрет введен до 12 октября. Он распространяется на ввоз твердой и мягкой пшеницы из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В качестве исключения определен ввоз пшеницы жд-транспортом для птицеводческих и мукомольных предприятий, но только для производства и потребления. Транзитные вагоны при этом под ограничения не попадают. Причиной стал вывод комиссии о том, что зерно из России приводит к снижению спроса местной пшеницы и падению цен.

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Минсельхоз Казахстана ввел запрет на ввоз пшеницы на территорию республики. Как URA.RU сообщили 3 июня в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, ограничения будут действовать до 12 октября. «Запрет введен до 12 октября. Он распространяется на ввоз твердой и мягкой пшеницы из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом», — сообщили URA.RU в ведомстве. В качестве исключения определен ввоз пшеницы жд-транспортом для птицеводческих и мукомольных предприятий, но только для производства и потребления. Транзитные вагоны при этом под ограничения не попадают. Причиной стал вывод комиссии о том, что зерно из России приводит к снижению спроса местной пшеницы и падению цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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