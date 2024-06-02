«Энергия тысяч озер»: в Кургане придумали грандиозный туристический проект

Курганская область, богатая почти тремя тысячами озер, некоторые из которых признаны памятниками природы, стала основой для туристического проекта «Энергия тысяч озер». Проект нацелен на повышение туристической привлекательности региона и был представлен во всероссийском конкурсе «Россия — страна достижений». URA.RU проанализировало проект и представляет основные его планы.
Планируемые результаты
Проект «Энергия тысяч озер» обещает значительные экономические выгоды для Курганской области:
- Создание новых рабочих мест: с 480 в 2024 году до 616 в 2028 году.
- Увеличение номерного фонда: с 740 единиц в 2024 году до 858 единиц в 2028 году.
- Рост туристического потока: с 20 000 человек в 2024 году до 24 600 человек в 2028 году.
Основные задачи проекта
Для достижения поставленных целей проект предусматривает:
- Развитие туристской инфраструктуры.
- Увеличение туристического потока.
- Создание новых рабочих мест.
- Продвижение уникальных природных достопримечательностей региона на внутреннем и международном уровнях.
Участие населения и развитие межрегиональных связей
Жители региона будут непосредственно участвовать в реализации проекта через различные общественные и предпринимательские инициативы. Проект также способствует укреплению межрегиональных связей и привлечению инвестиций.
Вклад в экономику страны
«Энергия тысяч озер» вписывается в более широкий контекст национальных целей и государственных программ, направленных на развитие экономики и туризма, поддержку малого и среднего бизнеса.
Уникальные курорты Курганской области
Курганская область славится своими природными богатствами, среди которых особое место занимают почти три тысячи озер. Некоторые из них известны не только в России, но и за её пределами благодаря своим лечебным свойствам. Озера Медвежье, расположенное в Петуховском округе, и Горькое, находящееся в Звериноголовском округе, являются драгоценными жемчужинами региона.
На этих озерах успешно работают бальнеологические курорты: санаторий «Озеро Медвежье» и санаторий «Сосновая роща». Эти учреждения предлагают посетителям широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур, используя уникальный природный потенциал местных водоемов. Подробнее о ценах в санаториях — читайте в материале URA.RU,
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