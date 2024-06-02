02 июня 2024
01 июня 2024

«Энергия тысяч озер»: в Кургане придумали грандиозный туристический проект

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские озера сделают более привлекательными для туристов
Курганские озера сделают более привлекательными для туристов Фото:

Курганская область, богатая почти тремя тысячами озер, некоторые из которых признаны памятниками природы, стала основой для туристического проекта «Энергия тысяч озер». Проект нацелен на повышение туристической привлекательности региона и был представлен во всероссийском конкурсе «Россия — страна достижений». URA.RU проанализировало проект и представляет основные его планы.

Планируемые результаты

Проект «Энергия тысяч озер» обещает значительные экономические выгоды для Курганской области:

  • Создание новых рабочих мест: с 480 в 2024 году до 616 в 2028 году.
  • Увеличение номерного фонда: с 740 единиц в 2024 году до 858 единиц в 2028 году.
  • Рост туристического потока: с 20 000 человек в 2024 году до 24 600 человек в 2028 году.

Основные задачи проекта

Для достижения поставленных целей проект предусматривает:

  • Развитие туристской инфраструктуры.
  • Увеличение туристического потока.
  • Создание новых рабочих мест.
  • Продвижение уникальных природных достопримечательностей региона на внутреннем и международном уровнях.

Участие населения и развитие межрегиональных связей

Жители региона будут непосредственно участвовать в реализации проекта через различные общественные и предпринимательские инициативы. Проект также способствует укреплению межрегиональных связей и привлечению инвестиций.

Вклад в экономику страны

«Энергия тысяч озер» вписывается в более широкий контекст национальных целей и государственных программ, направленных на развитие экономики и туризма, поддержку малого и среднего бизнеса.

Уникальные курорты Курганской области

Курганская область славится своими природными богатствами, среди которых особое место занимают почти три тысячи озер. Некоторые из них известны не только в России, но и за её пределами благодаря своим лечебным свойствам. Озера Медвежье, расположенное в Петуховском округе, и Горькое, находящееся в Звериноголовском округе, являются драгоценными жемчужинами региона.

На этих озерах успешно работают бальнеологические курорты: санаторий «Озеро Медвежье» и санаторий «Сосновая роща». Эти учреждения предлагают посетителям широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур, используя уникальный природный потенциал местных водоемов. Подробнее о ценах в санаториях — читайте в материале URA.RU,

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Курганская область, богатая почти тремя тысячами озер, некоторые из которых признаны памятниками природы, стала основой для туристического проекта «Энергия тысяч озер». Проект нацелен на повышение туристической привлекательности региона и был представлен во всероссийском конкурсе «Россия — страна достижений». URA.RU проанализировало проект и представляет основные его планы. Планируемые результаты Проект «Энергия тысяч озер» обещает значительные экономические выгоды для Курганской области: Основные задачи проекта Для достижения поставленных целей проект предусматривает: Участие населения и развитие межрегиональных связей Жители региона будут непосредственно участвовать в реализации проекта через различные общественные и предпринимательские инициативы. Проект также способствует укреплению межрегиональных связей и привлечению инвестиций. Вклад в экономику страны «Энергия тысяч озер» вписывается в более широкий контекст национальных целей и государственных программ, направленных на развитие экономики и туризма, поддержку малого и среднего бизнеса. Уникальные курорты Курганской области Курганская область славится своими природными богатствами, среди которых особое место занимают почти три тысячи озер. Некоторые из них известны не только в России, но и за её пределами благодаря своим лечебным свойствам. Озера Медвежье, расположенное в Петуховском округе, и Горькое, находящееся в Звериноголовском округе, являются драгоценными жемчужинами региона. На этих озерах успешно работают бальнеологические курорты: санаторий «Озеро Медвежье» и санаторий «Сосновая роща». Эти учреждения предлагают посетителям широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур, используя уникальный природный потенциал местных водоемов. Подробнее о ценах в санаториях — читайте в материале URA.RU,
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